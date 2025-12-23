Orange améliore le WiFi des Livebox 4 et 5

L’opérateur historique étend à ses Livebox 4 et 5 la gestion dynamique de la bande 5 GHz.

Orange a déployé une mise à jour logicielle discrète mais utile pour plusieurs de ses anciens modèles de box internet : les Livebox 4 et Livebox 5 peuvent désormais gérer dynamiquement la bande de fréquences 5 GHz, à l’instar de la Livebox 7, rapporte MacGeneration.

Cette évolution fait partie de ce qu’Orange appelle son « Wifi Intelligent » : une technologie intégrée depuis la Livebox 4 qui positionne automatiquement les appareils du domicile sur la bande de fréquence la plus adaptée (2,4 GHz ou 5 GHz) et choisit le canal le moins encombré pour optimiser les débits sans fil.

La nouveauté introduite avec la Livebox 7, la désactivation automatique de la bande 5 GHz lorsqu’elle n’est pas nécessaire pour réduire la consommation électrique, puis sa réactivation lors d’un besoin de débit élevé, est maintenant progressivement activée chez les abonnés Livebox 4 et 5, y compris ceux de l’offre Sosh. Selon Orange, cette fonctionnalité est d’ores et déjà opérationnelle pour environ 50 % des clients concernés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox