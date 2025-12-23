Après Orange, SFR et Free, Bouygues Telecom “étudie” enfin la prise en charge de l’Apple Watch

Maintenant que ses trois concurrents s’y sont mis, à quand le tour de Bouygues Telecom ? Et bien l’opérateur joue pour l’instant de prudence, mais affirme y réfléchir.

Avec l’arrivée récente de l’Apple Watch chez Free Mobile, une question revenait avec insistance : quand Bouygues Telecom rejoindra-t-il le mouvement ? Désormais, il ne reste plus qu’un seul opérateur français à ne pas proposer la montre connectée d’Apple en version cellulaire. Et pour la première fois depuis plusieurs années, Bouygues Telecom laisse entendre qu’un changement pourrait être envisagé.

Interrogé sur une éventuelle compatibilité avec l’Apple Watch cellulaire, l’opérateur indique à WatchGeneration désormais qu’il « étudie actuellement la possibilité de pouvoir proposer la eSIM à ses abonnés détenteurs d’une Apple Watch ». Une réponse prudente, mais qui marque une évolution notable.

Un revirement par rapport aux années précédentes

Cette déclaration peut être interprétée de deux manières. D’un côté, Bouygues Telecom ne ferme plus la porte. Pendant longtemps, l’opérateur s’était montré catégorique sur le sujet. En 2018 déjà, il refusait clairement de proposer un forfait Apple Watch, rappellent nos confrères. Le simple fait d’évoquer aujourd’hui une étude constitue donc un changement de posture.

De l’autre, aucun calendrier ni engagement concret n’accompagne cette annonce. Le ton reste mesuré et n’indique pas une arrivée imminente du service. Bouygues Telecom n’est pas connu pour multiplier les annonces anticipées, mais dans un contexte où tous ses concurrents ont déjà franchi le pas, ce flou pourra peser à termes.

Il n’en reste qu’un…

Orange a été le premier opérateur français à prendre en charge l’Apple Watch cellulaire dès 2017, avec le lancement de la Series 3. SFR a suivi deux ans plus tard. Jusqu’à récemment, Bouygues Telecom pouvait encore se retrancher derrière l’absence de Free Mobile, dernier concurrent à ne pas proposer ce service.

Cet argument n’est désormais plus valable. Free Mobile a officialisé la prise en charge de l’Apple Watch la semaine dernière, avec un positionnement agressif : l’eSIM est incluse sans surcoût pour tous les abonnés à un forfait 5G, là où Orange et SFR facturent généralement cette option 5 euros par mois, sauf pour les offres les plus onéreuses. Du côté de Free, Xavier Niel expliquait déjà l’an dernier que les freins technologiques n’étaient plus un sujet. Le principal point de blocage concernait les discussions avec Apple, qui impose à ses partenaires de distribuer l’Apple Watch dans l’ensemble de leurs points de vente physiques.

On ignore si Bouygues Telecom se heurte aux mêmes contraintes ou si d’autres considérations entrent en jeu. L’opérateur ne donne aucun détail sur l’avancement de cette « étude » ni sur les conditions commerciales envisagées.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox