Le saviez-vous : Free Mobile permet de changer de numéro immédiatement, sans toucher à votre forfait mais…

Avec cette option rapide et entièrement dématérialisée, Free Mobile offre à ses abonnés une solution efficace pour changer de numéro en toute simplicité, sans remise en cause de leur abonnement.

Changer de numéro de téléphone peut parfois s’avérer nécessaire, voire salutaire. Bonne nouvelle : Free Mobile propose à ses abonnés une solution simple, rapide et entièrement en ligne pour obtenir un nouveau numéro, sans modifier ni leur forfait ni leur carte SIM. Seule contrepartie : ce service est facturé 5 €.

Que ce soit pour tourner la page après des appels indésirables, mettre fin à un démarchage devenu envahissant ou simplement repartir sur de nouvelles bases, la procédure est particulièrement accessible. Il suffit de se connecter à son Espace Abonné, depuis le site de Free ou l’application officielle Free sur iOS et Android, puis de se rendre dans la rubrique “Mon compte”, puis “mon offre” avant de sélectionner “Changer de numéro de ligne”.

Free propose alors une liste de dix numéros disponibles parmi lesquels l’abonné peut faire son choix. Une fois le numéro sélectionné, il ne reste plus qu’à valider et procéder au paiement par carte bancaire. Le changement est immédiat : dès le règlement effectué, le nouveau numéro est activé et l’ancien devient instantanément injoignable. Aucune manipulation matérielle n’est requise, et la carte SIM actuelle continue d’être utilisée. L’opérateur précise toutefois qu’un nouveau changement de numéro ne pourra pas être demandé avant un délai de 30 jours. À noter également qu’un code RIO éventuellement récupéré avant l’opération devient automatiquement caduc.

