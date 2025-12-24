Des abonnés Free Mobile sont privés d’appels d’urgence, une défaillance liée à la fin de son réseau 3G

Sans VoLTE fonctionnelle, la modernisation du réseau de Free Mobile expose certains abonnés à une impossibilité non seulement d’émettre des appels et en recevoir mais également d’appeler les secours.

Le dysfonctionnement affectant une partie des abonnés Free Mobile ne se limite plus à un simple problème de téléphonie classique. Révélée début décembre dans nos lignes, l’impossibilité pour un certain nombre de clients de l’opérateur de Xavier Niel d’émettre et recevoir des appels, semble également concerner les appels vers les numéros d’urgence ( 15, 17, 18 ou 112), lesquels peuvent aussi échouer, malgré une connectivité 4G pleinement opérationnelle pour les usages data, rapporte Frandroid selon des témoignages repérés sur LaFibre.info.

Le cœur du problème réside dans la transformation en cours de l’architecture radio de Free Mobile. L’opérateur procède à une réallocation massive de la bande 900 MHz, historiquement utilisée pour la 3G, vers la 4G LTE afin d’améliorer la couverture et la pénétration indoor. Cette évolution suppose toutefois une condition essentielle : que la voix transite désormais exclusivement via la VoLTE.

Or, pour les terminaux non compatibles VoLTE ou pas encore autorisés, la voix repose toujours sur un mécanisme de transition appelé CSFB (Circuit Switched FallBack). Lorsqu’un appel est émis, le smartphone doit quitter la 4G et basculer vers un réseau 2G ou 3G capable de transporter la voix commutée, y compris pour les appels d’urgence.

Dans les zones où la 3G Free a été désactivée, ce basculement devrait théoriquement s’effectuer vers la 2G ou la 3G d’Orange, via l’accord d’itinérance. Mais dans les faits, cette transition peut échouer actuellement. Le terminal reste à la 4G de Free et ne parvient pas à décrocher suffisamment vite vers le réseau itinérant, souvent plus faible en signal. Le résultat est immédiat : l’appel ne s’établit pas, y compris vers les numéros d’urgence, pourtant prioritaires au niveau réseau.

Cette situation révèle ainsi une problématique gênante, les abonnés se retrouvent avec des smartphones parfaitement fonctionnels en 4G, affichant un signal stable et une data opérationnelle, mais sont privés de toute capacité vocale faute de VoLTE active. La solution de contournement actuellement évoquée, forcer manuellement la 2G dans les paramètres réseau, confirme le diagnostic. Elle permet de rétablir la voix en s’adossant directement au réseau Orange, mais au prix d’une coupure totale de l’Internet mobile. À mesure que la 3G disparaît du réseau de Free, la question ne relève donc plus du confort d’usage, mais bien de la continuité d’un service essentiel.

