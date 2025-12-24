Face au fléau des cyberattaques et vols de données, Orange met les bouchées doubles pour protéger ses 140 000 salariés

“Sécuriser 140 000 postes fixes et mobiles d’Orange avec une approche complète de bout en bout”, l’opérateur historique met en place une supervision unifiée des menaces à l’échelle du groupe.

Dans un contexte de menaces cyber de plus en plus pressantes, Orange a profondément renforcé la sécurité de son environnement numérique interne. Le groupe s’appuie désormais sur un Global SOC (Security Operations Center) opéré par Orange Cyberdefense, afin d’assurer la protection des 140 000 postes de travail de ses collaborateurs, fixes et mobiles, répartis dans 16 pays et 35 filiales.

Cette initiative s’inscrit dans un climat de vigilance accrue. L’été dernier, Orange avait en effet reconnu avoir été victime d’une cyberattaque en France, ayant entraîné des perturbations sur certains services et plateformes de gestion, aussi bien pour des clients entreprises que pour quelques services grand public. Pas moins 4 Go de données « obsolètes ou de faible sensibilité » selon lui, se sont retrouvées exposer sur le Dark Web. L’opérateur avait déposé plainte et alerté les autorités compétentes, confirmant que les opérateurs télécoms figurent désormais parmi les cibles privilégiées des cybercriminels.

Déployée à l’échelle mondiale depuis mai 2024, la solution Global SOC permet aujourd’hui une supervision unifiée des menaces et un traitement centralisé des alertes, mettant fin à une gestion jusque-là fragmentée entre les différentes filiales du groupe. La plateforme repose notamment sur des technologies avancées d’EDR (Endpoint Detection and Response), des mises à jour automatisées et des scénarios de réponse immédiate, incluant l’isolement ou le blocage de postes en cas d’attaque critique.

Selon le rapport Security Navigator 2025, les équipes d’Orange Cyberdefense parviennent déjà à résoudre plus de 27 % des incidents de sécurité avérés en moins d’une heure. Un atout clé alors que les terminaux des utilisateurs constituent aujourd’hui la principale porte d’entrée des attaques. Au-delà de la protection des collaborateurs, ce dispositif joue un rôle central dans la mise en conformité du groupe avec la directive européenne NIS 2, qui impose une capacité renforcée de détection et de réaction aux incidents. En sécurisant son propre système d’information à grande échelle, Orange entend également renforcer la fiabilité des solutions qu’il commercialise, les futures évolutions du Global SOC étant appelées à bénéficier directement aux clients d’Orange Cyberdefense.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox