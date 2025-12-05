Free Mobile : de nombreux abonnés se plaignent de ne plus pouvoir émettre et recevoir d’appels, Free confirme l’incident

Des abonnés Free Mobile affirme ne plus pouvoir passer d’appels ni en recevoir, alors même que les SMS continuent de fonctionner. En pleine réorganisation de son réseau, l’opérateur reconnaît le problème et assure que ses équipes sont mobilisées, tandis que les causes techniques et la durée des perturbations restent floues.

Depuis plusieurs jours, des remontées d’abonnés se multiplient autour d’un dysfonctionnement pour le moins handicapant sur le réseau Free Mobile : il leur est tout simplement impossible de passer des appels ou d’en recevoir. Contacté par Univers Freebox, le compte officiel Free_1337 confirme la situation et indique que « toutes les équipes sont mobilisées et travaillent quotidiennement sur le sujet », sans toutefois pouvoir fournir pour l’instant plus de détails ni de calendrier de résolution.

Dans les faits, plusieurs clients décrivent le même scénario : lorsqu’ils tentent de passer un appel, aucune tonalité ne se déclenche, la communication n’aboutit pas et leurs correspondants ne parviennent pas à les joindre. Certains tombent parfois directement sur la messagerie, d’autres ne voient même pas l’appel se déclencher. Paradoxalement, les SMS continuent d’être envoyés et reçus normalement, y compris les notifications d’appel manqué, sans possibilité d’accéder à la messagerie vocale ni rappeler.

Une bascule 3G–4G/VoLTE qui pourrait provoquer des couacs

Selon les informations relayées par Génération NT, ce problème pourrait être lié la grande évolution technique engagée par Free Mobile sur son réseau depuis le mois dernier. L’opérateur a en effet entamé une bascule progressive mais massive de son réseau 3G 900 MHz vers la 4G. Mais cette transition, présentée comme vertueuse à moyen terme, n’est pas sans conséquence sur la partie voix. L’opérateur ne l’a pourtant pas stipulé dans son mail envoyé fin octobre à ses abonnés pour prévenir de la modernisation de son réseau et des évolutions sur la 3G tout en mettant l’accent sur la VoLTE largement déployée qui permet de passer des appels par le réseau 4G/5G, avec une qualité audio améliorée, un établissement d’appel plus rapide et la navigation Internet qui reste fluide pendant l’appel.

Alors d’où provient le problème ? Les smartphones plus anciens ( 3G-4G only) ou ceux dont la gestion de la VoLTE n’est pas prise en charge, seraient exposés à ces perturbations. À l’inverse, les abonnés bénéficiant d’une bonne couverture 4G ou 5G, et disposant surtout de terminaux plus récents (4G-5G), ne semblent pas impactés. Il pourrait donc s’agir d’un problème étroitement lié à la bascule de la 3G vers la 4G. Les abonnés devraient également possiblement pouvoir passer en itinérance Orange automatiquement et cela ne semble pas le cas. Tout cela reste flou pour le moment.

Une solution de contournement radicale : forcer la 2G

Pour les abonnés en difficulté, le service client de Free Mobile proposerait une solution de repli assez radicale, se rendre dans les paramètres réseau de son smartphone, forcer l’utilisation exclusive de la 2G d’Orange, puis redémarrer l’appareil. D’après les témoignages rapportés, cette manipulation permettrait de rétablir la possibilité de passer et recevoir des appels. Mais elle a une contrepartie majeure, à savoir la perte de l’Internet mobile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox