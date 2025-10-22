Free Mobile envoie un mail à ses abonnés pour les informer d’une évolution majeure à venir sur son réseau 4G au détriment de sa 3G

Free Mobile prévient actuellement ses clients par courriel d’un basculement technique important : une partie des fréquences jusque-là utilisées pour la 3G va être réaffectée à compter du 15 décembre à la 4G, avec à la clé une meilleure couverture tout en rappelant à ceux qui ne le sauraient pas, l’accès à des appels modernisés (VoLTE et VoWiFi) . En parallèle, l’usage data en 3G pourra être fortement bridé.

Préparer les abonnés. C’est la volonté affichée par Free dans un mail adressé ce 22 octobre. L’opérateur rappelle que son réseau 4G couvre « plus de 99 % de la population » et annonce la modernisation de son infrastructure afin d’améliorer la qualité et la fiabilité de la connexion et des appels. Free détaille deux objectifs actuels : la montée en puissance de la 4G ainsi que la généralisation des appels 4G (VoLTE) et des appels Wi-Fi (VoWiFi).

Des fréquences 3G basculent en 4G

Ainsi, à compter du 15 décembre 2025, une partie du spectre 3G de Free Mobile sera réaffectée à la 4G. Objectif : élargir la couverture 4G et améliorer les débits. Ce mouvement s’inscrit dans la dynamique actuelle de l’opérateur, qui active massivement la 4G 900 MHz pour mieux arroser l’intérieur des bâtiments et les zones rurales, avec des bénéfices concrets sur la portée et la stabilité du signal. Après avoir amorcé depuis plusieurs mois le recyclage progressif de ses fréquences 3G, l’opérateur est passé à la vitesse supérieure : la bande 900 MHz est désormais massivement exploitée pour la 4G. Selon les chiffres publiés par l’ANFR au 1ᵉʳ octobre 2025, 7 868 sites étaient techniquement opérationnels en 4G 900 MHz, pour 21 345 autorisés, selon l’ANFR. Free Mobile comptait toutefois encore 29 829 sites 900 MHz en 3G mais ce chiffre risque donc de dégringoler au fil des mois. Sur la bande 2100 MHz, également utilisée jadis en 3G, Free Mobile a d’ores et déjà effectué une bascule similaire, il ne lui reste plus que 184 sites en service dédiés à la 3e génération de téléphonie mobile.

Conséquence directe de cette réaffectation, Free prévient que le débit Internet en 3G pourra par endroit être limité à 384 kbit/s. Concrètement, lorsque les clients n’accrocheront pas la 4G/5G Free, leur terminal pourra basculer en itinérance 3G sur le réseau d’Orange, Free et Orange ayant prolongé leur accord jusqu’en 2028. Cette 3G de « secours » permettra de rester connecté, mais avec des vitesses très réduites pour la data.

Passer à la VoLTE et VoWiFi pour des appels plus fiables

Free met aussi l’accent sur la VoLTE : les appels passent par le réseau 4G/5G, avec une qualité audio améliorée, un établissement d’appel plus rapide et la navigation Internet qui reste fluide pendant l’appel. L’opérateur pousse également la VoWiFi, qui permet d’appeler et d’envoyer des SMS via le Wi-Fi en France comme à l’étranger, utile dans les bâtiments épais ou en sous-sol. Les abonnés ont intérêt à activer VoLTE et Appels Wi-Fi dans les réglages de leur smartphone compatible.

À court terme, les clients devraient constater plus de zones couvertes en 4G et une meilleure expérience voix. À l’inverse, rester en 3G deviendra synonyme de débit fortement réduit : il sera donc préférable d’opter pour un mobile compatible 4G/5G, surtout que la fin de la 3G approche à grands pas. Free confirme ainsi sa stratégie : accélérer la 4G partout, y compris sur la bande 900 MHz, et cantonner la 3G à un rôle d’appoint le temps de la transition.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox