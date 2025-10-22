Free TV et sa version payante viennent concurrencer Molotov et Canal+, quelle offre TV à petit prix choisir ?

Free TV et sa version payante viennent marcher sur les plates bandes de Molotov et Canal, avec une offre TV à tout petit prix, ou gratuite, accessible à tous. Laquelle choisir ?

Ce mardi 21 octobre 2025 marque le lancement officiel de Free TV, la nouvelle plateforme de télévision connectée de Free. Accessible gratuitement, elle vient compléter un marché déjà bien fourni où se côtoient des acteurs comme Molotov ou Canal+ avec son offre TV+. Pour mieux s’y retrouver, nous avons dressé un comparatif des principales offres TV en streaming disponibles aujourd’hui, en tenant compte des services gratuits et payants.

Offre Prix / Engagement Contenu / chaînes Compatibilité / fonctionnalités Molotov – version gratuite Gratuit (création de compte nécessaire) Plus de 40 chaînes en direct (principalement la TNT, sans les chaînes de TF1 et M6) Pas de replay Smartphones, tablettes, ordinateurs, Smart TV, Android TV, Fire TV, etc. Pas de partage de compte Pas d’enregistrement Molotov Extra 0,99 €/mois pendant 1 mois puis 6,99 €/mois, sans engagement Plus de 100 chaînes (TNT incluse) Accès au replay Même compatibilité Jusqu’à 4 écrans simultanés en Full HD Enregistrement dans le cloud CANAL+ TV+ 2 €/mois, sans engagement Plus de 80 chaînes en direct et replay (TNT et thématiques) contenus spécifiques CANAL+ Multi-écrans via l’application CANAL+ (smartphone, tablette, TV connectée, ordinateur) Partage de compte limité à 5 appareils Pas d’enregistrement Free TV (version gratuite) Gratuit (création de compte nécessaire) Plus de 170 chaînes et des milliers de programmes en replay sans les chaînes de TF1 et M6 Free Ciné – 500 films et 1000 épisodes de série Application Free TV sur smartphone, tablette, TV ou ordinateur Pas de limite de partage de compte annoncée Pas d’enregistrement Free TV+ 0,99 €/mois pendant 1 an puis 5,99 €/mois, sans engagement Plus de 300 chaînes dont la TNT, 45 000 programmes en replay, films et séries inclus Free Ciné – 500 films et 1000 épisodes de série Compatible avec les mêmes appareils que Free TV, utilisation multi-écrans possible Pas de limite de partage de compte annoncée Pas d’enregistrement

Maintenant, la quelle choisir ? Tout dépend de vos besoins, mais Free TV+ s’impose aujourd’hui comme l’offre la plus complète et la plus économique du marché. Pour moins d’un euro par mois la première année, elle combine un très large bouquet de chaînes (plus de 300), un vaste catalogue à la demande et une compatibilité étendue à tous les écrans, sans engagement.

La version gratuite de Free TV se distingue également par sa richesse : 170 chaînes accessibles sans surcoût, ce qui en fait le meilleur service gratuit actuel, devant la version de base de Molotov. Molotov Extra reste une alternative solide pour ceux qui privilégient la simplicité d’usage et les fonctions d’enregistrement dans le cloud, tandis que TV+ vise plutôt les utilisateurs déjà familiers de l’univers Canal, désireux d’y retrouver la télévision traditionnelle à petit prix.

Un dernier point peut être cependant l’appréciation de l’interface de chaque service, qui sera propre à chacun, mais Free continue de travailler et d’améliorer son application Oqee devenue Free TV chaque jour et a l’intérêt d’être présent sur énormément de supports. Sur ce point, il faudra cependant faire au cas par cas.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox