NRJ Mobile se lance sur les pas de Free en proposant un forfait data illimitée à moins de 18€

Le MVNO commercialisé par Bouygues Telecom fête ses 20 ans avec une offre mobile sans précédent : une série spéciale sans engagement à 17,49 € par mois qui promet la 5G à volonté, de la data en pagaille et des communications illimitées. Il est le premier opérateur à se lancer sur la data illimitée après Free.

Après vingt ans d’existence, NRJ Mobile franchit une nouvelle étape. L’opérateur virtuel, qui avait déjà marqué les esprits en lançant des cartes prépayées sans date de péremption puis des forfaits sans engagement, dévoile une série spéciale qui bouscule à nouveau le marché. Derriere le nom provocateur « Le Goat » ( pour « Greatest of All Time ») se cache un abonnement 5G facturé 17,49 € par mois. Le prix inclut un volume de données si généreux qu’il équivaut à un forfait illimité pour la grande majorité des utilisateurs, un positionnement inédit pour un MVNO accessible à tous.

Une avalanche de gigas pour fêter l’anniversaire

NRJ Mobile présente cette offre comme le premier forfait data illimité accessible sans conditions. Techniquement, il prévoit un plafond de 500 Go d’internet mobile sur le réseau 5G de Bouygues Telecom, précisant que qu’il y a “rétablissement gratuit du débit tous les 500Go (en France métropolitaine) de manière illimitée depuis l’Espace Client, sinon débit réduit”. Les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les départements d’outre‑mer. L’enveloppe inclut 42 Go de data utilisables depuis l’UE et les DOM, et la carte SIM coûte 1 € à la commande. Au‑delà du seuil de 500 Go, le débit est simplement bridé jusqu’au mois suivant, sans surfacturation. Pour comparaison, l’Autorité de régulation des télécoms (Arcep) estime que la consommation moyenne de data par utilisateur en France tourne autour de 17 Go par mois : ce « quasi‑illimité » laisse donc une marge confortable aux télétravailleurs, aux fans de streaming ou aux gamers.

Outre cette formule « illimitée de fait », deux autres abonnements sans engagement complètent la gamme :

100 Mo pour 1,49 € par mois : un mini‑forfait en 4G avec 100 Mo supplémentaires depuis l’Europe et les DOM, et les communications illimitées.

: un mini‑forfait en 4G avec 100 Mo supplémentaires depuis l’Europe et les DOM, et les communications illimitées. 130 Go pour 8,49 € par mois : un forfait 5G incluant 29 Go en itinérance européenne, avec appels et SMS/MMS illimités.

NRJ Mobile précise que ces tarifs sont garantis dans la durée et qu’aucune condition n’est requise pour y souscrire : il n’est pas nécessaire d’être client box fixe ni de s’engager sur 12 ou 24 mois. L’objectif affiché est de donner de la liberté aux consommateurs tout en leur permettant de contrôler leur budget.

Une innovation dans un marché déjà bien garni

Les forfaits 5G très généreux se multiplient depuis plusieurs mois. Pourtant, les offres réellement illimitées restent rares. SFR propose une formule sans plafond de données, mais à un prix nettement plus élevé, tandis que Free Mobile réserve son forfait illimité 5G aux abonnés Freebox. En proposant 500 Go pour moins de 18 € et en l’ouvrant à tous, NRJ Mobile se démarque : il casse le prix au gigaoctet et met la 5G intensive à portée du plus grand nombre. Ses 500 Go représentent près de trois fois l’enveloppe des forfaits 150 Go à 10 € ou 200 Go à 12 €.

Pour l’instant, les souscriptions à cette série spéciale sont ouvertes sans limite de durée. Avec cette nouvelle offre, NRJ Mobile espère attirer les gros consommateurs de données et renforcer sa place sur un marché du mobile toujours plus concurrentiel. Reste à voir si cette « illimité » fera des émules ou si elle restera une singularité à l’initiative d’un acteur historique des MVNO.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox