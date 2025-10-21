Free déploie une nouvelle mise à jour du Player Devialet et Freebox One avec des améliorations

Au programme, deux améliorations dans l’explorateur de fichiers et un bug gênant résolu.

A l’instar du boîtier TV de la Freebox Révolution, le Player Devialet de la Freebox Delta, aussi utilisé par des abonnés Freebox Ultra suite à une migration, a reçu ce 21 octobre une nouvelle mise à jour numérotée 1.5.21. Au rang des améliorations, les développeurs mettent en avant une évolution dans l’explorateur de fichiers matérialisée par un “changement plus rapide des pistes de sous-titres lors de la lecture d’une vidéo”, et l’ajout “d’options de tri ” dans ce même explorateur.

Côté bug, un problème a été résolu : l’écran de veille pouvait se lancer pendant la lecture d’une chaîne TV OTT.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox