Free lance une mise à jour du player des Freebox Révolution avec des nouveautés bienvenues et un changement

Une nouvelle mise à jour du Freebox Player Révolution, estampillée 1.3.54, est disponible depuis ce 21 octobre 2025. Elle apporte plusieurs optimisations, des correctifs de bugs et une légère évolution technique du système de démarrage.

Free continue d’assurer le suivi logiciel de sa Freebox iconique lancée en 2010 et toujours commercialisée. Ce 21 octobre 2025, l’opérateur a mis en ligne la version 1.3.54 du Freebox Player Révolution, disponible dès maintenant via un simple redémarrage du boîtier TV.

Des améliorations et l’arrivée de 27 chaînes thématiques

Deux nouveautés appréciables concernent l’explorateur de fichiers intégré :

Changement plus rapide des pistes de sous-titres lors de la lecture de vidéos.

Ajout de nouvelles options de tri, facilitant la navigation et la gestion des contenus.

Côté TV, 27 chaînes thématiques ont fait leur apparition sur Freebox TV, alors que Oqee Ciné est devenu Free Ciné

Des bugs corrigés et YouTube optimisé

Plusieurs problèmes gênants ont également été résolus :

Le mode veille pouvait s’activer par erreur pendant la lecture d’une chaîne TV via OTT.

Le Player pouvait aussi se mettre en veille lors de la lecture de Blu-ray.

Des optimisations ont été apportées à YouTube, afin d’améliorer la fluidité de lecture.

Dans l’application Canal+, certaines vidéos pouvaient apparaître rognées en mode HDMI 4:3.

Un changement interne pour plus de stabilité

Free précise aussi un ajustement technique important : le Freebox Player nécessite désormais une connexion internet fonctionnelle pour démarrer, via une adresse IPv4 sur le réseau local du Freebox Server (en plus de celle sur le VLAN 100).

Cette modification vise à améliorer la cohérence et la fiabilité de l’expérience utilisateur en cas de mauvaise configuration réseau. En pratique, Free indique que ce changement ne devrait pas avoir d’impact visible pour les abonnés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox