Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox Ultra, Disney+ reste inclus sans surcoût malgré la hausse de prix, les autres forfaits ne sont pas épargnés

Free rassure ses clients Ultra. Après l’annonce mi-septembre d’une augmentation des tarifs de Disney+, l’opérateur a informé ce 21 octobre ses abonnés Freebox Ultra par e-mail que rien ne change pour eux : Disney+ Standard avec pub reste inclus, sans surcoût. En revanche, la hausse de prix sur Disney+ Standard et Premium seront appliquées à partir du 1er décembre.

A l’instar de la concurrence, Disney+ décidé d’augmenter soudainement ses prix en France le mois dernier, et ce n’était pas arrivé depuis l’été 2024. Pour les nouveaux abonnés, la formule Standard avec pub est alors passée à 6,99 €/mois (au lieu de 5,99 €). Le forfait standard a grimpé dans le même temps à 10,99 €/mois (au lieu de 9,99 €) alors que l’offre Premium (4K/HDR) monte à 15,99 €/mois (au lieu de 13,99 €).

À ce moment là, Free n’avait pas appliqué ces nouveaux tarifs côté abonnés Freebox, ce que nous avions noté. Ce 21 octobre, Free réagi pour la première fois en envoyant un mail à ses abonnés Freebox Ultra afin de leur confirmer que l’option Disney+ Standard avec publicité demeure incluse dans l’abonnement Freebox Ultra. Autrement, il n’y aura aucune répercussion de la hausse sur la facture des abonnés Ultra qui disposent de l’abonnement avec publicité.

Application de la hausse de prix de Disney+ sur les autres formules

À compter du 1er décembre 2025, il y aura toutefois du changement pour les abonnés Freebox Ultra ayant opté pour l’une des formules supérieures de Disney+. Free indique que le tarif Disney+ Standard sera de 5€/mois (soit 10,99€ formule Standard – 5,99€ de remise Free), le FAI applique ici la hausse de 1€ décidée par la plateforme américaine. Les abonnés Ultra avec Disney+ Premium paieront eux désormais 10€/mois (soit 15,99€ formule Premium – 5,99€ de remise Free), la hausse est donc de 2€.

Découvrez la richesse de l’offre Freebox Ultra et ses atouts.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox