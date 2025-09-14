Disney+ augmente soudainement les prix sur tous ses forfaits, la hausse n’est pas encore appliquée par Free

Disney+ relève ses tarifs en France pour les nouveaux abonnés : un euro de plus sur les offres Standard avec pub et Standard, et 2 euros sur l’offre Premium. La promotion de rentrée masque partiellement cette hausse mais du côté de Free, les tarifs affichés n’ont pas encore bougé.

A l’instar de la concurrence, Disney+ décide d’augmenter soudainement ses prix en France ce n’était pas arrivé depuis l’été 2024. Cette fois, la formule Standard avec pub esgt concernés, elle passe à 6,99 €/mois (au lieu de 5,99 €). Le forfait standard grimpe dans le même temps à 10,99 €/mois (au lieu de 9,99 €) alors que l’offre Premium (4K/HDR) monte à 15,99 €/mois (au lieu de 13,99 €).

Ces nouveaux tarifs concernent d’abord les nouveaux abonnés. Selon Tech&Co, ils devraient être généralisés aux abonnés existants dans les prochaines semaines.

Pour essayer de faire passer la pilule , Disney+ propose pendant 3 mois des prix remisés : 2,99 €/mois (Standard avec pub), 5,99 €/mois (Standard) et 9,99 €/mois (Premium). Passé ce délai, l’abonnement bascule au tarif en vigueur. Les forfaits annuels restent inchangés pour l’instant (99,90 € Standard, 139,90 € Premium).

Chez Free : pas de hausse affichée à cette heure

Sur la page officielle Free dédiée à Disney+, les tarifs visibles restent 5,99 €/mois (Standard avec pub), 9,99 €/mois (Standard) et 13,99 €/mois (Premium), idem sur l’espace abonné Freebox. L’offre Standard avec pub est par ailleurs incluse avec Freebox Ultra (hors Ultra Essentiel), et proposée 6 mois inclus puis 5,99 €/mois pour certains abonnés Freebox Révolution Light. Si cette hausse n’est pas encore appliquée par Free au moment où nous publions ces lignes, celle-ci devrait être effective très prochainement.

L’espace abonné Freebox, dimanche 14 septembre 2025.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox