Orange confirme un incident sur les Livebox qui a privé les abonnés d’accès TV

Une heure sans TV, les abonnés Orange ont dû prendre leur mal en patience dans la soirée de vendredi.

Difficile de suivre les épisodes de Capitaine Marleau sur France, Mask Singer sur TF1 ou encore Donjons & Dragons : L’honneur des voleurs sur M6 , ce vendredi 12 septembre 2025, vers 22h, l’opérateur historique a subi un « dysfonctionnement technique » ayant temporairement empêché l’accès aux chaînes via la TV d’Orange sur les Livebox pour de nombreux abonnés. Le service a été rétabli peu avant 23h, selon l’opérateur qui a confirmé l’incident le lendemain matin sur son compte X.

Les signalements s’étaient multipliés dès 22h15 sur les sites de pannes et le forum de la communauté Orange, où plusieurs abonnés ont fait effectivement état d’un écran noir puis d’un rétablissement progressif. Orange dit avoir priorisé la remise en service.

Un dysfonctionnement technique a perturbé momentanément l’accès à vos services de la TV d’Orange vendredi 12 septembre vers 22h.

Les équipes étaient pleinement mobilisées.

Orange présente ses excuses pour la gêne occasionnée. — TV d’Orange (@tvorange) September 13, 2025

