Les abonnés Netflix ciblés par une nouvelle arnaque avec un faux “beau geste”, soyez vigilants

Une nouvelle campagne de phishing cible les abonnés Netflix.

Une campagne malveillante usurpant l’identité de Netflix circule actuellement par e-mail. Les escrocs tentent de piéger les abonnés avec un faux message prétendant que leur compte sera bloqué s’ils ne « prolongent pas gratuitement » leur abonnement. L’e-mail frauduleux reprend le logo de la plateforme et affiche le message : « Votre abonnement a expiré, mais vous pouvez le prolonger gratuitement pendant 90 jours ». Un bouton rouge invite alors à cliquer pour renouveler l’offre, mais redirige en réalité vers un site frauduleux destiné à collecter des données personnelles et bancaires.

Crédit image : Clubic

Comme souvent dans ce type d’arnaque, plusieurs indices permettent de repérer la supercherie : un objet de mail truffé de caractères suspects, un expéditeur douteux baptisé « Trusted Sender », un logo mal reproduit ou encore des formulations maladroites. Même si ce phishing n’est pas particulièrement sophistiqué, il peut piéger des utilisateurs peu attentifs, d’où la nécessité de rester vigilant.

Comment éviter de tomber dans le piège

Pour se protéger, il est essentiel de ne jamais cliquer sur les liens ou boutons contenus dans ces e-mails. La bonne démarche consiste à vérifier directement l’état de son abonnement en se connectant au site officiel ou à l’application Netflix. En cas de doute, le service client reste le seul canal fiable.

Il est également recommandé de signaler le message comme spam, puis de le supprimer, afin de limiter la propagation de l’arnaque. Enfin, gardez en tête que Netflix ne propose jamais de « prolongation gratuite » de son service par e-mail. La prudence et l’identification des signes suspects (expéditeur louche, fautes, urgence exagérée) demeurent vos meilleurs atouts pour éviter de tomber dans ce type de piège.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox