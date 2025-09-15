La maison-mère de BFM TV et RMC rachète Brut, consolidant sa position dans les médias

En rachetant Brut, le groupe CMA CGM, déjà propriétaire de BFMTV, RMC et de plusieurs titres de presse, consolide son influence médiatique en France et ajoute un nouveau pilier à son empire : les réseaux sociaux.

Le groupe CMA CGM, propriété du milliardaire Rodolphe Saadé, poursuit son offensive dans les médias. Sa filiale CMA Media a officialisé vendredi l’acquisition du média en ligne Brut, confirmant une stratégie d’expansion déjà marquée par le rachat de BFMTV et RMC à l’été 2024.

Avec cette opération, CMA Media se dote d’un troisième pôle stratégique, celui des réseaux sociaux, qui vient compléter ses activités dans la presse et l’audiovisuel. Le groupe revendique désormais la deuxième plus grande rédaction de France – la première du secteur privé – avec plus de 1 600 journalistes. Outre BFMTV et RMC, son portefeuille comprend La Tribune et son édition dominicale, La Provence, Corse Matin, et bientôt Chérie 25.

Brut continuera d’être dirigé par Elsa Darquier, sous la responsabilité de Claire Léost, nouvelle directrice générale de CMA Media. Ses cofondateurs, Renaud Le Van Kim et Guillaume Lacroix, resteront impliqués comme conseillers. Le média, qui compte environ 250 salariés et est redevenu rentable fin 2023, s’inscrit ainsi dans une galaxie médiatique en pleine recomposition.

Cette montée en puissance suscite néanmoins des inquiétudes. Les sociétés des journalistes de BFMTV, RMC et La Tribune ont dénoncé vendredi la diffusion à l’antenne de propos de Rodolphe Saadé tirés d’une tribune publiée dans La Provence. Elles affirment rester vigilantes quant au respect de l’indépendance éditoriale, alors que CMA Media se positionne comme un acteur incontournable du paysage médiatique français.

