Free Mobile propose un nouveau téléphone à moins de 40€, avec le strict minimum

Disponible dès maintenant dans la boutique en ligne de Free Mobile, le TCL 5041 s’affiche au tarif mini de 36 €. Un modèle simple et accessible qui mise avant tout sur l’essentiel.

Parce qu’il n’y a pas que les nouveaux iPhone dans la vie. Free Mobile enrichit son catalogue avec le TCL 5041, édition 2025, un téléphone à touches pensé pour ceux qui recherchent avant tout la simplicité et la robustesse. Proposé au prix attractif de 36 €, ce « feature phone » se positionne comme une alternative pratique pour un usage basique : appels, SMS, et une autonomie correcte grâce à sa batterie de 1 030 mAh. Avec sa compatibilité 4G, sa connectique USB-C et son format compact, il vise les utilisateurs souhaitant un mobile secondaire ou un appareil d’appoint, sans se ruiner.

Le TCL 5041 proposé chez Free Mobile est un téléphone basique de type « feature phone », avec un écran couleur de 1,8″ affichant 128 × 160 pixels, une batterie amovible de 1 030 mAh, et un appareil photo arrière VGA (0,8 Mpx). Free précise que le modèle dispose de 0 Go de stockage interne — ce qui implique qu’il faudra obligatoirement une carte microSD pour enregistrer des fichiers — et fournit les valeurs de DAS : 1,29 W/kg pour la tête, 1,60 W/kg pour le tronc, et 3,17 W/kg pour les membres.

Côté connectivité, le téléphone fonctionne en 4G avec Bluetooth et USB-C, et adopte un système d’exploitation rudimentaire adapté aux usages de base (appels, SMS, torche, etc.). Le design compact (environ 113 × 48 × 14,5 mm pour ~80 g) et le prix très abordable en font une option simple pour ceux qui recherchent un téléphone sans fioritures — mais attention, le stockage est quasiment inexistant sans carte mémoire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox