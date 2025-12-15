Orange passe une nouvelle étape dans la prise de contrôle d’un opérateur pour devenir numéro 1 d’Espagne

L’accord avec Lorca est devenu engageant, l’opérateur est prêt à débourser plus de 4 milliards pour prendre la tête de MasOrange.

Orange a annoncé la signature d’un accord engageant avec Lorca en vue d’acquérir l’intégralité de MasOrange, premier opérateur télécoms en Espagne en nombre de clients. Cette opération prévoit le rachat par Orange des 50 % du capital détenus par son partenaire pour un montant de 4,25 milliards d’euros, intégralement réglé en numéraire. Elle confirme l’accord non engageant dévoilé par le groupe le 31 octobre 2025.

Avec cette prise de contrôle totale, Orange entend renforcer durablement sa présence en Espagne, qui constitue son deuxième marché en Europe. Le groupe y voit une étape clé de son plan stratégique « Lead the Future » et la traduction concrète de sa stratégie de long terme sur le marché espagnol. Dans son communiqué, Orange souligne qu’en devenant l’unique actionnaire, il réaffirme son engagement industriel dans le pays ainsi que sa confiance dans le potentiel de MasOrange et de son équipe dirigeante à créer de la valeur pour l’ensemble des parties prenantes.

MasOrange évolue dans un contexte de marché favorable. L’opérateur compte 6,8 millions d’abonnés internet et 21 millions de clients mobiles, bénéficiant d’une économie espagnole jugée plus dynamique que celle d’autres pays de la zone euro. Sur les neuf premiers mois de 2025, la coentreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 5,66 milliards d’euros, en progression d’environ 4 % sur un an, avec une marge brute d’exploitation ajustée de 38,8 %. La rentabilité du marché est également soutenue par le fait que l’essentiel des investissements dans la fibre optique est désormais réalisé.

La signature d’un accord définitif est envisagée d’ici la fin de l’année. L’opération devra ensuite être soumise aux instances représentatives du personnel ainsi qu’aux autorités de régulation, avant une finalisation attendue début 2026. Après cette opération et dans le contexte de l’offre conjointe de rachat de SFR, Orange confirme sa volonté de se renforcer et de poursuivre la consolidation de ses activités sur ses marchés clés.

