Free lance une nouvelle mise à jour de la Freebox Révolution

Le Player de la box iconique de Free qui fête aujourd’hui ses 15 ans, est désormais disponible en version 1.3.56.

Après avoir lancé en octobre des nouveautés bienvenues sur le boîtier TV de la Freebox Révolution, Free déploie à présent une mise à jour mineure numérotée 1.3.56. Cette nouvelle version semble avant tout dédiée à des correctifs techniques et des optimisations de stabilité. Aucun changement visible ni nouvelle fonctionnalité n’ont, à ce stade, été signalés par les abonnés. Ce déploiement se fait là encore sans annonce officielle détaillée de la part de Free. Pour en profiter, il suffit de redémarrer le Freebox Player.

Source : merci à Free Mike

