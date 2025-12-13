La dernière grosse nouveauté de l’année de Free Mobile se dévoile officiellement, tout est prêt à être activé

L’eSIM Free Mobile sur les montres connectées d’Apple arrive bel et bien. Une mise à jour opérateur “Free 67.1” apparaît désormais sur iPhone, et les menus “Forfaits cellulaires” de l’Apple Watch affichent l’activation du service pour les abonnés de l’ex-trublion. Une page officielle dédiée “Option eSIM Watch” est même déjà en place, avec un message clair : “Bientôt disponible”.

Après des mois voire des années d’attente, Free Mobile passe à l’action, l’option eSIM pour Apple Watch est sur les rails et son ouverture commerciale est imminente, le prochain mardi Free pourrait être choisi. Plusieurs informations convergent, à commencer par l’apparition d’une mise à jour opérateur estampillée 67.1, indiquée comme disponible à partir d’iOS 26.2 (enfin disponible), et surtout par l’activation désormais visible dans l’app Watch, au menu “Forfaits cellulaires”.

Une activation qui s’affiche déjà dans les réglages Apple Watch

Sur les captures réalisées avec un iPhone 16 Pro Max et une Apple Watch Series 8 cellulaire, le parcours est désormais explicite pour les abonnés Free Mobile : dans l’app Watch, la section “Forfaits cellulaires” propose “Activer le forfait cellulaire”, avec la promesse classique d’Apple Watch : continuer à passer/recevoir des appels et utiliser des apps via le réseau mobile, même sans iPhone à proximité.

Autrement dit, l’infrastructure logicielle côté Apple et l’intégration opérateur côté Free semblent prêtes, au moins au niveau du déclenchement et de l’onboarding.

Une page “Option eSIM Watch” déjà prête chez Free

Autre signal fort : l’apparition d’une page Free dédiée à l’“Option eSIM Watch”, qui présente le service et affiche un statut “Bientôt disponible”. Le texte met en avant l’usage attendu : appels et applis directement depuis la montre, en s’appuyant sur le forfait mobile, même sans iPhone. Ce type de page n’est généralement pas mis en production sans lancement proche, ne serait-ce que pour vérifier les parcours, la compatibilité et les redirections depuis iOS.

Free Mobile deviendra le troisième opérateur à activer l’eSIM Apple Watch, après Orange et SFR, qui proposent aujourd’hui une option payante. Reste justement le point le plus attendu côté Free : le tarif (ou la gratuité) et les conditions d’éligibilité. Free devrait également comme l’a déjà évoqué commercialiser des Apple Watch dans sa boutique en ligne. Là encore, ce serait cohérent avec l’arrivée d’une option eSIM Watch, pour proposer un parcours complet “montre + forfait + option”. Mais à ce stade, tant qu’aucune page produit ni annonce n’est visible, il faut rester prudent.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox