Abonnés Freebox et Amazon Prime : de nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement

Amazon Prime ajoute cette semaine deux nouveaux jeux à son offre : une gigantesque anthologie de classiques Donjons & Dragons et une aventure de Noël pleine de bonbons et de magie. Deux propositions radicalemehttps://x.com/kulturlesite_/status/1999303134808879609?s=46&t=GpxFRSe0Lu5bpQ5I4NSs4gnt différentes, mais toutes deux gratuites et à conserver sans limite de temps une fois récupérées.

Comme chaque semaine, Amazon continue d’enrichir son catalogue Prime Gaming (désormais Luna), inclus sans surcoût pour les abonnés Amazon Prime. Les jeux restent disponibles au moins 33 jours, et une fois ajoutés à votre bibliothèque, ils vous appartiennent définitivement. Pour rappel, Prime Gaming est inclus avec les Freebox Delta et Ultra, offert pendant trois mois aux abonnés Pop et Ultra Essentiel, et disponible en option pour les autres via Amazon Prime (6,99 €/mois).

Forgotten Realms: The Archives – Collection Two (GOG) rassemble huit classiques mythiques qui ont popularisé l’univers des Royaumes oubliés auprès de toute une génération de joueurs. On y retrouve les grandes sagas de la Mer de Lune et de la Frontière sauvage : Pool of Radiance, où vous devez libérer la cité de Phlan ; Curse of the Azure Bonds, qui commence par un réveil marqué par d’étranges symboles imprimés sous la peau ; Hillsfar, composé d’épreuves variées allant de l’arène au tir à l’arc ; Secret of the Silver Blades, qui vous envoie affronter une puissance libérée par erreur dans les montagnes ; Pools of Darkness, conclusion épique de la saga ; ou encore Gateway to the Savage Frontier et Treasures of the Savage Frontier, deux quêtes titanesques au cœur de régions hostiles. La collection inclut aussi Forgotten Realms Unlimited Adventures, permettant de créer ses propres scénarios AD&D. Batailles, donjons, monstres, quêtes, exploration : une anthologie monumentale pour les amoureux de Donjons & Dragons.

Pour récupérer cette collection, il faudra disposer d’un compte GOG. Téléchargez le launcher, créez votre compte, puis récupérez le code depuis votre page Prime Gaming. Sur GOG, rendez-vous ensuite dans votre bibliothèque, cliquez sur “+”, sélectionnez “Utiliser le code GOG”, collez-le et installez vos jeux.

Christmas Adventure: Candy Storm (Legacy Games) propose une parenthèse sucrée et festive. Lisa, envoyée par son grand-père – qui n’est autre que le Père Noël – doit livrer des cadeaux à une ville lointaine. Mais en traversant une vieille forêt, sa voiture se transforme soudain… en bonbons, tout comme le paysage autour d’elle. À vous de l’aider à comprendre ce phénomène, réparer le véhicule et sauver Noël à temps. Entre scènes d’objets cachés, mini-puzzles et ambiance de fête, le jeu offre une aventure légère et familiale, parfaite pour la saison.

Ce jeu est disponible via la plateforme Legacy Games. Il vous suffit de télécharger le launcher depuis le site de la plateforme et de vous créer un compte. Une fois ce dernier installé, récupérez le jeu depuis la page Prime Gaming dédiée. Un code vous est alors indiqué, il vous suffit de le copier-coller sur cette page en vous connectant à votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez jouer au jeu directement depuis le launcher.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox