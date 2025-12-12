Clin d’oeil : Xavier Niel et Delphine Arnault déboursent 12,2 millions d’euros pour 9 hectares au Cap Ferret

Xavier Niel et Delphine Arnault acquièrent un domaine d’exception de 9 hectares face au Bassin d’Arcachon.

Une opération immobilière d’envergure vient d’agiter le Cap Ferret. Xavier Niel, patron de Free, et son épouse Delphine Arnault, directrice générale de Christian Dior, ont déboursé 12,2 millions d’euros pour racheter un vaste domaine naturel de 9 hectares situé en bord de Bassin. La vente, organisée le jeudi 11 décembre au tribunal de Bordeaux, a rapidement suscité un vif intérêt, entraînant une montée en flèche des enchères.

Située à la pointe du Cap Ferret, la propriété comprend 18 habitations réparties entre neuf chalets, sept maisons et deux villas, nichées au cœur d’une pinède préservée. Ce site rare constitue l’une des dernières coupures d’urbanisation entre Le Four et Les Jacquets, un espace dont la valeur écologique est reconnue. La vue ouverte sur le Bassin d’Arcachon et la proximité du golf renforcent encore l’attrait du lieu.

Le domaine a été adjugé à la SNC CF BIS, une société immobilière dont Xavier Niel et Delphine Arnault sont les deux actionnaires. Le bien appartenait jusqu’ici à l’indivision Lesca, une famille historique du Cap Ferret, dont l’ancêtre Léon Lesca est considéré comme l’un des fondateurs de la presqu’île. Estimé à 10 millions d’euros, le domaine a vu son prix grimper dès les premières offres. La SNC CF BIS a lancé les enchères à six millions d’euros, vite rejointe par la famille Bartherotte, connue pour son attachement à la préservation du littoral. Après une heure de surenchères continues, le prix final s’est établi à 12,2 millions d’euros.

La mairie, en revanche, exprime des réserves. Philippe de Gonneville, maire de Lège-Cap-Ferret, s’inquiète des possibilités d’évolution du bâti sur un terrain pourtant classé à forte valeur écologique. Si la parcelle est inconstructible, la réglementation autorise néanmoins la modification ou la réhabilitation des habitations existantes, ce qui alimente de nombreuses interrogations quant aux intentions futures du couple d’acquéreurs. Ce n’est pas la première fois que Xavier Niel investit dans la presqu’île. En 2024, il avait déjà racheté l’ancien hôtel La Rotonde, un bâtiment emblématique aujourd’hui à l’abandon, situé en bord de Bassin.

Source : Sud Ouest

