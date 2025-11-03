Orange tente de prendre le contrôle total d’un nouvel opérateur

L’opérateur télécoms français prévoit de racheter les 50% restants de MasOrange pour 4,25 milliards d’euros. L’accord, encore non engageant, devrait aboutir début 2026 sous réserve des validations réglementaires.

Orange consolide sa présence en Espagne. L’opérateur télécoms français a signé un accord avec les autres actionnaires de MasOrange pour racheter leur participation de 50% dans la coentreprise. Cette opération, chiffrée à 4,25 milliards d’euros et financée entièrement en numéraire, doit permettre à Orange de prendre le contrôle total de son activité sur son deuxième marché européen.

L’accord, annoncé vendredi 31 octobre au soir, reste pour l’heure non engageant. Il porte sur la participation détenue par le consortium financier Lorca, composé des fonds KKR, Cinven et Providence. MasOrange est née en 2024 de la fusion entre Orange Espagne et Masmovil, ancien quatrième opérateur mobile du pays. Lors de cette opération, le groupe français avait reçu 4,4 milliards d’euros de Lorca pour permettre à ce dernier de monter à 50% du capital. Orange assure disposer des ressources nécessaires pour finaliser ce rachat sans fragiliser son bilan et confirme qu’aucun changement n’est prévu concernant sa politique de dividende.

Selon le groupe, cette prise de contrôle intégrale illustre sa stratégie de long terme sur le marché espagnol et sa confiance dans le potentiel de MasOrange et de son management. «En détenant l’intégralité du capital, Orange confirme son engagement industriel à long terme en Espagne, ainsi que sa confiance dans MasOrange et son équipe de direction pour créer de la valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes», souligne l’entreprise dans son communiqué.

MasOrange bénéficie d’un marché espagnol en croissance. Avec 6,8 millions d’abonnés internet et 21 millions de clients mobiles, la coentreprise s’appuie sur une économie plus dynamique que dans d’autres pays de la zone euro. Sur les neuf premiers mois de 2025, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 5,66 milliards d’euros, en hausse d’environ 4% sur un an, pour une marge brute d’exploitation ajustée de 38,8%. La rentabilité du marché se trouve renforcée par le fait que les principaux investissements dans la fibre optique sont désormais derrière elle. La signature d’un accord définitif est envisagée d’ici la fin de l’année. L’opération doit ensuite être soumise aux instances représentatives du personnel et aux autorités de régulation, avec une finalisation attendue au premier trimestre 2026. Entre cela et l’offre conjointe de rachat de SFR, Orange cherche décidément à se consolider

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox