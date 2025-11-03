Free tease une surprise pour demain, “la porte de la curiosité est officiellement ouverte”

Un rendez-vous sens dessus-dessous à prévoir pour demain chez Free, le mystère reste entier.

Que se prépare-t-il chez l’opérateur de Xavier Niel pour le 4 novembre ? Ce weekend, l’opérateur a publié une vidéo assez cryptique, présentant une de ses boutique se retrouvant dans une drôle de dimension, où même le logo Free est inversé. Une référence assez claire a l’Upside Down, dimension parallèle existant dans la série Stranger Things de Netflix, dont les dates de sortie de son ultime saison ont été annoncées récemment.



Et Free ne s’est pas arrêté là, puisqu’il a publié un nouveau post sur les réseaux sociaux ce matin, avec cette fois encore une vidéo plongeant dans l’univers de Stranger Things, et un logo clair de collaboration avec Netflix et un simple texte ensuite : rendez-vous chez Free le 4 novembre, le post étant accompagné d’un message “La porte de la curiosité est officiellement ouverte”.

La porte de la curiosité est officiellement ouverte. pic.twitter.com/fXpDFz9eUx — Free (@free) November 3, 2025

Il faudra donc attendre demain pour savoir ce qu’il en est, possiblement un évènement dans certaines boutiques ? Ce n’est pas la première fois que Free collabore avec Netflix pour des évènements, ou même directement autour de Stranger Things. Il ne reste plus qu’à voir de quoi il s’agit, le mystère reste entier.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox