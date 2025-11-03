Free Ciné rencontre un problème gênant sur tous les supports, Free cherche à résoudre le souci

Si vous êtes adeptes de Free Ciné, la chaîne dédiée peut vous présenter des images qui se figent temporairement. L’opérateur est sur le coup.

Free a signalé un dysfonctionnement concernant “Free TV La Chaîne”, accessible sur le canal 38, qui diffuse en continu de nombreux contenus disponibles sur Free Ciné. L’opérateur indique que tous les équipements compatibles Free Ciné ainsi que toutes les versions actuelles de l’application sont concernés.

Les utilisateurs peuvent constater des freezes à l’écran, associés à une reprise du flux, avant de nouveaux blocages de l’image. Un problème gênant pour les abonnés souhaitant profiter des contenus disponibles sur ce canal. Selon l’annonce publiée par le service, ce comportement est déjà identifié. Les équipes techniques sont mobilisées pour corriger ce souci. Free tient cependant à rassurer : “C’est un comportement connu de nos services. Nos équipes travaillent actuellement sur la résolution du problème. Merci pour votre patience et votre compréhension.“

Aucune date de résolution n’a été communiquée pour l’instant, mais les abonnés concernés peuvent s’attendre à un correctif prochainement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox