Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : fin annoncée d’une offre Freebox, une chaîne payante en clair sur Free TV, un changement pour les abonnés etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine dernière ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous les retrouverez.

Nouveautés Free

Free offre Cartoon Network sur les Freebox et Free TV jusqu’au 30 novembre. Plus d’infos…

Free TV : “l’offre d’aujourd’hui ne sera pas celle de demain”, Free annonce préparer des évolutions et enrichissements. Plus d’infos…

Free va mettre fin à son offre “Série Spéciale” Freebox Révolution Light à 19,99€/mois à partir du 5 novembre. Plus d’infos…

Free met au clair les grands changements pour les abonnés Freebox et Free Mobile sur son assistance TV, et explique ses choix. Tout se passe désormais au même endroit sur l’assistance Free. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : 3 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer, faites vous peur pour Halloween. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile : l’IPv6 s’apprête à franchir les frontières, l’opérateur prépare son activation pour les abonnés en voyage. Plus d’infos…

Les annonces de la semaine

Free réagit avec « étonnement » à la protestation de TF1 et France TV sur sa nouvelle offre Free TV. Plus d’infos…

Les abonnés Freebox avec Player Devialet sont privés de musique avec Alexa depuis 10 jours, Free est sur le coup. Plus d’infos…

Free alerte ses abonnés face à une nouvelle vague d’arnaques les visant, des mails frauduleux affichent leur IBAN. Plus d’infos…

Free Mobile ferme la porte aux appels vidéo “natifs” en 4G et 5G sans Whatsapp pour ses abonnés, et explique pourquoi. Plus d’infos…

