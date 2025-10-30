Free alerte ses abonnés face à une nouvelle vague d’arnaques les visant, des mails frauduleux affichent leur IBAN

Après la cyberattaque ayant notamment compromis 5,5 millions d’IBAN de ses abonnés l’année dernière, Free met en garde contre une nouvelle campagne de phishing particulièrement crédible.

Attention à ne pas tomber dans le piège. Sur son site d’assistance, Free indique qu’un email frauduleux circule actuellement, se faisant passer pour lui. Le message, sans faute et reprenant l’identité visuelle de l’opérateur, affiche directement l’IBAN de l’abonné dans le corps du mail, et évoque une prétendue “nouvelle réglementation européenne” imposant une vérification urgente des données bancaires.

Free insiste : il ne s’agit pas d’un message officiel. L’opérateur rappelle qu’il n’affiche jamais les coordonnées bancaires en clair (banque, IBAN, BIC) dans ses courriels ou SMS. Les abonnés sont invités à ne rien cliquer, ne pas répondre, à signaler le message à Signal Spam, puis à le supprimer immédiatement.

Cette alerte fait directement écho à la cyberattaque subie par Free en 2024, qui avait conduit à la fuite des données de 19 millions d’abonnés dont 5,1 millions d’IBAN. Depuis, des escrocs exploitent ces informations pour rendre leurs tentatives de hameçonnage encore plus crédibles. Free propose enfin un article complet pour aider ses abonnés à identifier et éviter les tentatives de phishing, accessible depuis son site d’assistance.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox