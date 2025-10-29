Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : la Freebox Delta s’enrichit, Free prêt à tout casser dans une nouvelle aventure…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

27 octobre 2016 : MyCanal inclus pour les abonnés Freebox Révolution

Annoncée en septembre de la même année, une nouvelle plateforme était accessible pour les abonnés Freebox Révolution dès le 27 octobre 2016. Elle est désormais bien connue des Freenautes, il s’agit de MyCanal, qui permet d’accéder aux chaînes TV, mais aussi aux replay, directement depuis son mobile, sa tablette ou son ordinateur. A l’époque, le service permettait l’accès à plus de 100 chaînes en direct, et 8000 contenus à la demande. Le tout inclus dans l’offre Freebox Révolution, et c’est toujours le cas, mais l’offre a également été intégrée pour les abonnés Freebox Delta lors de son lancement.

28 octobre 2009 : Free candidate pour se lancer sur le mobile

Quelque chose se prépare dans le marché des télécoms… Un nouveau challenger enfile ses gants, prêt à boxer la concurrence… C’est bien Free, qui 3 ans avant son lancement sur le mobile, apprenait à la presse avoir officiellement candidaté pour la quatrième licence de télécommunications mobiles 3G. Une candidature qui portera évidemment ses fruits, avec un lancement retentissant et un bouleversement du marché en France.

29 octobre 2019 : Free est le 1er opérateur en France à proposer Amazon Prime dans son offre

Un grand coup pour l’offre Freebox Delta lancée près d’un an avant. Le 29 octobre 2019, Free annonçait en effet proposer l’ensemble des services inclus dans l’abonnement Amazon prime à tous ses abonnés premiums, cela inclut donc à la fois l’accès à la plateforme de SVOD, la livraison rapide mais aussi d’autres avantages comme des jeux gratuits chaque mois, un service de streaming musical et bien d’autres. Il s’agissait d’une première en France et si des options Amazon Prime sont apparues chez la concurrence, la Freebox Delta restait encore, 4 ans après, la seule offre l’intégrant sans surcoût de manière pérenne. Mais cela a changé depuis, avec la Freebox Ultra.

1er Novembre 2019 : Apple lance son propre service de streaming

Un nouveau challenger rentre dans l’arène de la SVOD ! Après des géants comme Netflix, Amazon, c’était en effet au tour d’Apple de proposer sa propre plateforme de vidéo à la demande par abonnement. Il s’agissait d’une entrée assez remarquée sur le marché, notamment parce qu’Apple annonçait sa volonté de proposer un catalogue de qualité avec cependant moins de choix que d’autres plateformes comme Netflix, Prime Video ou encore Disney+ qui allait être lancé un mois après aux États-Unis. Depuis, les contenus de la plateforme ont été salués notamment avec un film récompensé aux Oscars et le service s’est installé dans le paysage audiovisuel, même s’il ne rencontre pas encore le même succès que ses concurrents direct.

2 novembre 2005 : Le lancement de NRJ Mobile

NRJ s’est lancé dans l’aventure des télécoms il y a 20 ans déjà. Ce MVNO désormais bien ancré dans le marché et appartenant au groupe EI Telecom, racheté depuis par Bouygues, s’est lancé avec un concept innovant. En effet, ses offres proposaient un crédit valable à vie en prépayé, soit des recharges qui ne duraient pas forcément 1 mois. Cet avantage a malheureusement pris fin en 2006.

