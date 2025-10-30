L’ex-assistance Oqee devient Free TV… et perd ses plus grands atouts

Le passage d’Oqee à Free TV s’accompagne d’une nouvelle page d’assistance beaucoup plus minimaliste qu’auparavant : plus de chatbot, plus d’espace communauté et un tri net des sollicitations : les abonnés Free qui souhaitent effectuer une demande sont renvoyés vers l’assistance Free. Les non-abonnés utilisant Free TV/Free TV+ sont désormais privilégiés.

Une semaine après le rebranding d’Oqee en Free TV, le site d’assistance a été simplifié à l’extrême. Exit par exemple le chatbot, plus aucune bulle/entrée « chat » n’apparaît sur la page d’accueil de l’assistance Free TV, réduite à un centre d’aide thématisé donnant accès aux catégories Découverte, Authentification, Dépannage, Conditions, Enquêtes & Tests, Mises à jour. Avec le chatbot, les abonnés Freebox et Free Mobile disposant de l’ex-Oqee, pouvaient essayer de trouver une solution en cas de problème de connexion ou de messages d’erreur sur le player video, et ce pour n’importe quel support utilisé. Des articles de l’assistance pouvaient dans un premier temps être proposés, avant qu’une batterie de questions permettent au système d’en savoir plus.

C’est la fin aussi de l’espace « Communauté ». L’assistance Free TV n’expose plus de lien vers un forum communautaire, ni de possibilité de s’y connecter; la page d’accueil renvoie uniquement au centre d’aide et aux réseaux sociaux. Il s’agissait d’un espace pour échanger directement avec les développeurs, lesquels se montraient très réactifs.

Les abonnés Free ne peuvent plus effectuer une demande

Autre bémol, les abonnés Free (Freebox/Free Mobile) ne peuvent désormais plus ouvrir de ticket via ce portail, ils sont redirigés vers l’assistance Free. Seuls les non-abonnés utilisant Free TV/Free TV+ hors écosystème Free sont désormais pris en charge en cliquant sur “effectuer une demande”. L’assistance Free TV devient un vrai point d’entrée pour ces utilisateurs. Les abonnés Free qui essayent de remplir le formulaire recevront un mail indiquant que les équipes de l’assistance “n’ont pas accès aux outils techniques nécessaires au diagnostic.”

