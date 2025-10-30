Orange : Stéphane Richard de retour à la présidence de l’opérateur historique ?

En mai prochain, Orange devrait changer de président. L’actuel, Jacques Aschenbroich, approche de la limite d’âge fixée par les statuts. Trois anciens du groupe seraient déjà pressentis pour prendre la relève, dont l’ex-PDG Stéphane Richard.

Orange s’apprête à tourner une nouvelle page de sa gouvernance. Le mandat de Jacques Aschenbroich à la présidence du conseil d’administration d’Orange s’achèvera au printemps 2026, et il ne sera pas prolongé. L’État, actionnaire de référence avec 23 % du capital via l’Agence des participations de l’État (APE) et Bpifrance, s’oppose fermement à toute modification des statuts permettant de repousser la limite d’âge de 70 ans. Or, l’actuel président atteindra ce seuil en 2027, rendant impossible toute reconduction. Le conseil d’administration a donc engagé un processus de recherche de successeur. Si le nom de l’actuelle directrice générale d’Orange, Christel Heydemann, a circulé, l’État privilégierait le maintien d’une séparation stricte entre les fonctions exécutives et la présidence du conseil.

Selon les informations de L’Informé, le groupe télécoms aurait missionné la chasseuse de têtes Brigitte Lemercier pour identifier son successeur. Trois noms se dégageraient à ce stade, tous issus de l’histoire du groupe. Le premier, Bruno Mettling, a occupé la fonction de DRH d’Orange et piloté de nombreux plans de transformation sociale. Le second, Pierre Louette, fut directeur général délégué et secrétaire général, avant de prendre la tête du groupe Les Échos-Le Parisien.

Mais la surprise vient du troisième nom cité : Stéphane Richard, PDG d’Orange de 2011 à 2022. L’homme connaît la maison comme personne, ayant mené à bien la mutation du groupe vers la fibre et les services, tout en défendant à plusieurs reprises une vision de consolidation du marché français notamment via un projet de rapprochement avorté avec Bouygues Telecom. Cela tombe bien, Orange est aujourd’hui engagé en trio avec Bouygues Telecom et Free dans des discussions pour racheter SFR.

A la suite de sa condamnation dans l’affaire Tapie en novembre 2021, Stéphane Richard a pris la décision de démissionner. Une dissociation des mandats sera ensuite mise en place, Christel Heydemann deviendra la directrice générale d’Orange et Jacques Aschenbroich, le président du conseil d’administration. En 2023, Stéphane Richard a rejoint la branche française de la banque d’investissement américaine Perella Weinberg, il est également devenu il y a un an président du conseil d’administration du théâtre national de l’Opéra-Comique.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox