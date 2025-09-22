Orange va devoir changer de président face à un refus de l’État

L’État refuse de prolonger Jacques Aschenbroich à la présidence de l’opérateur historique, la succession est ouverte.

Le mandat de Jacques Aschenbroich à la présidence du conseil d’administration d’Orange s’achèvera au printemps 2026, et il ne sera pas prolongé. Selon BFM Business, l’État, actionnaire de référence avec 23 % du capital via l’Agence des participations de l’État (APE) et Bpifrance, s’oppose fermement à toute modification des statuts permettant de repousser la limite d’âge de 70 ans. Or, l’actuel président atteindra ce seuil en 2027, rendant impossible toute reconduction.

Le conseil d’administration a donc engagé un processus de recherche de successeur. Un cabinet de recrutement spécialisé a été mandaté pour identifier les profils les plus crédibles. Jacques Aschenbroich aurait suggéré le nom de Gilles Grapinet, administrateur d’Orange depuis deux ans. Mais l’ancien dirigeant de Worldline, marqué par l’effondrement du cours de l’action de l’entreprise de paiements (divisé par dix entre 2021 et 2024), ne semble pas convaincre les actionnaires publics, notamment Bpifrance.

En interne, la perspective d’un président directement choisi par l’État suscite des débats, tant la nomination est considérée comme hautement politique. « La décision finale dépendra du ministre en poste », confie un proche du dossier à BFM Business. Si le nom de l’actuelle directrice générale d’Orange, Christel Heydemann, circule également, l’État privilégierait le maintien d’une séparation stricte entre les fonctions exécutives et la présidence du conseil. L’opérateur entre donc dans une phase de transition stratégique, où l’équilibre entre gouvernance interne et influence de l’État actionnaire sera déterminant pour l’avenir.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox