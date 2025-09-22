Le saviez-vous : les abonnés Freebox Révolution et Révolution Light peuvent profiter d’un service unique, et plutôt inattendu

Un service de reconnaissance musicale est intégré à la Freebox Révolution. Avec InfoMusic, les abonnés peuvent retrouver la musique diffusée par la chaîne que vous regardez.

Les abonnés Freebox Révolution (et Révolution Light) disposent d’une fonctionnalité exclusive baptisée InfoMusic, qui leur permet d’identifier en quelques secondes la musique diffusée sur leur télévision. Pour l’utiliser, il suffit d’appuyer sur la touche Menu (verte) de la télécommande, puis de sélectionner le service InfoMusic. Une fenêtre s’affiche alors avec les informations essentielles : nom de l’artiste, titre du morceau et album d’origine.

Le service ne se limite pas aux chaînes TV : il fonctionne aussi avec les radios accessibles via la Freebox, ainsi qu’avec les contenus enregistrés sur le disque dur. Free précise par ailleurs qu’un bouton Deezer permet de retrouver directement le titre identifié dans l’application de streaming musicale intégrée à la box.