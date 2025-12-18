Bouygues Telecom promet un nouveau décodeur TV gratuit mais payant à des abonnés… avant de corriger le tir

Dans un mail, l’opérateur propose à certains abonnés de remplacer leur player TV par un plus récent sans frais, mais en cliquant, la gratuité a laissé place à une migration vers des offres plus onéreuses. L’opérateur parle d’un bug et a résolu le problème.

Bouygues Telecom a récemment suscité l’agacement de certains de ses abonnés box après l’envoi, le 16 décembre, d’un courriel promettant le remplacement gratuit de leur ancien décodeur TV par un modèle de nouvelle génération, censé offrir une expérience plus fluide. L’opération se voulait simple, sans intervention technique, et surtout sans frais.

Mais en cliquant sur le lien proposé, plusieurs clients ont découvert que cet échange supposait en réalité le passage à une nouvelle Bbox, facturée 3 € de plus par mois, soit 36 € supplémentaires par an. De quoi provoquer une vive réaction, certains abonnés estimant avoir été induits en erreur par une communication laissant entendre un remplacement entièrement gratuit, révèle 60 millions de consommateurs.

Face aux retours négatifs, Bouygues Telecom a rapidement corrigé le tir dès le lendemain. L’opérateur évoque une « coquille » dans le parcours de souscription en ligne, corrigée dans la matinée. Depuis, la condition de migration vers une box plus chère a été supprimée, et le nouveau décodeur est bien proposé gratuitement, sans réengagement.

Une rectification bienvenue, alors que cette première version de l’offre aurait pu être assimilée à une pratique commerciale trompeuse. Comme le rappelle 60 Millions de consommateurs, le code de la consommation interdit de qualifier une offre de « gratuite » dès lors qu’un surcoût est imposé au consommateur.

