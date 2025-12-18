Free franchit un cap dans le plus grand RIP de France, les offres Freebox fibre désormais disponibles pour plus de 99% des foyers

La fibre de Free est à présent disponible dans 1 150 communes en Bretagne.

“Déjà plus de 2 millions de logements éligibles à la Fibre Free en Bretagne”, Free se félicite ce 18 décembre de renforcer son empreinte territoriale dans cette région : ” C’est le résultat de l’ambitieuse stratégie de Free, participer au déploiement rapide d’un réseau de fibre optique dernière génération en France, afin de proposer à ses abonnés Fixe une connectivité optimale”.

Aujourd’hui, la Fibre Free est disponible sur 99% des logements déjà déployés en Bretagne, soit plus de 1 150 communes de la région couvertes. Sur le réseau THD Bretagne (Megalis), qui constitue le plus grand réseau d’initiative publique (RIP) en France, “le déploiement de Free avance au même rythme que celui de l’opérateur d’infrastructure, ce qui lui permet aujourd’hui de proposer la Fibre Free à plus de 99% des foyers éligibles sur ce réseau”, annonce un communiqué.

Dans la région, l’opérateur est par ailleurs présent dans toutes les zones denses et moyennement denses, également sur le RIP Rev@ (Vannes Agglomération). Le réseau de distribution de Free est aussi implanté dans les quatre départements de Bretagne grâce à 12 boutiques et 4 équipes Free Proxi, le service d’assistance de proximité de Free. L’opérateur emploie 275 collaborateurs dans la région.

“En Bretagne, comme partout en France, Free a par ailleurs déployé son propre réseau mobile en s’appuyant sur des équipements dernière génération qui lui permettent de couvrir aujourd’hui plus de 99% de la population en 4G et 94 % en 5G”, précise l’opérateur.

D’un point de global sur la fibre, Free a déjà investi plus de 10 milliards d’euros cumulés dans ses infrastructures FTTH. Depuis 2006, plus de 40% de son chiﬀre d’aﬀaires Fixe y a été consacré[

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox