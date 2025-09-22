Canal+réalise sa plus grande acquisition et devient un géant des médias mondial

Canal+ a finalisé l’acquisition de MultiChoice, son opération la plus importante à ce jour. Ce rapprochement donne naissance à un géant mondial de l’audiovisuel fort de plus de 40 millions d’abonnés, avec l’Afrique comme moteur stratégique de croissance.

Canal+ et MultiChoice ont annoncé aujourd’hui que l’offre publique d’achat obligatoire initiée par le groupe français pour l’acquisition de la totalité des actions ordinaires émises de MultiChoice Group (MCG) est désormais inconditionnelle. Canal+ exerce donc officiellement un contrôle effectif sur le géant africain de la télévision payante, finalisant ainsi l’opération la plus ambitieuse de son histoire.

Avec ce rachat, la filiale de Vivendi signe sa plus grande opération jamais réalisée. Le groupe combiné rassemble désormais plus de 40 millions d’abonnés dans près de 70 pays répartis en Afrique, en Europe et en Asie, et emploie près de 17 000 salariés. Une taille critique qui lui permet de se hisser parmi les acteurs mondiaux les plus influents de l’audiovisuel et du divertissement.

Ce rapprochement confirme la stratégie d’expansion internationale de CANAL+, déjà très implanté en Afrique francophone, et qui fait désormais du continent un pilier de sa croissance future. Ce dénouement était attendu depuis l’aval définitif de la Commission sud-africaine de la concurrence, donné le 22 juillet 2025. Cette autorisation, assortie de conditions, a ouvert la voie à la finalisation de l’offre publique d’achat évaluée à 125 rands par action (soit environ 6,1 €), réglée en numéraire.

Pour obtenir ce feu vert, Canal+ et MultiChoice se sont engagés à :

Renforcer la participation d’entreprises dirigées par des personnes historiquement désavantagées (HDPs), héritage de l’apartheid, dans l’industrie audiovisuelle locale.

Soutenir les TPE et PME sud-africaines, notamment dans la production de contenus.

Maintenir leurs investissements dans les contenus locaux, aussi bien en matière de divertissement que de sport, afin de dynamiser l’écosystème créatif du pays.

En outre, pour se conformer aux règles locales sur la propriété étrangère, la filiale sud-africaine MultiChoice (Pty) Ltd, en charge des abonnés domestiques, deviendra une entité indépendante, majoritairement détenue et contrôlée par des HDPs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox