SFR va mettre fin à la télévision par ADSL dans certaines zones dès le 30 octobre, et ça change beaucoup de choses

SFR franchit une nouvelle étape vers la fin du cuivre : dès le 30 octobre, l’opérateur coupera la télévision par ADSL dans certaines zones. Les abonnés devront basculer vers la Connect TV et un bouquet réduit de chaînes, avec la possibilité de résilier sans frais.

Alors que l’extinction progressive du réseau cuivre se poursuit en France, SFR s’apprête à couper la télévision par ADSL dans plusieurs zones du territoire dès le 30 octobre 2025, rapporte Cablereview. Les abonnés concernés devront passer sur un autre mode de réception, avec plusieurs conséquences à la clé : changement de décodeur, perte de chaînes, voire possibilité de résilier sans frais.

Une intervention prévue le 30 octobre

Selon les informations communiquées par SFR dans un email envoyé à ses clients, une opération technique aura lieu le 30 octobre sur le réseau cuivre. Elle entraînera une coupure d’Internet pouvant durer « jusqu’à 4 heures », nécessitant un redémarrage de la box pour retrouver la connexion. Mais au-delà de cette interruption temporaire, un changement bien plus important interviendra : les options et bouquets TV actuels ne seront plus accessibles.

L’opérateur propose aux abonnés de migrer gratuitement vers sa SFR Connect TV, un décodeur basé sur Android TV, permettant de continuer à accéder à un bouquet réduit de 80 chaînes. Ceux qui possèdent déjà ce boîtier n’auront aucune démarche à effectuer.

Comme l’expliquent nos confrères, cette évolution signe la fin de la télévision par ADSL (IPTV) chez SFR dans certaines zones. Les chaînes ne seront plus diffusées via un flux prioritaire géré par l’opérateur, mais en OTT (over-the-top), c’est-à-dire par Internet, comme n’importe quelle autre plateforme de streaming (Netflix, YouTube…). Si cette technologie est plus souple et adaptée à l’extinction du cuivre, elle pourrait poser des problèmes de qualité pour les foyers éloignés des centraux télécoms.

Une couverture encore limitée, mais une offre TV réduite

D’après les témoignages relayés par Cablereview, la coupure de la TV par ADSL concernerait d’abord des zones autour de Metz et de Saint-Quentin. Les communes touchées ne coïncident pas toujours avec celles où le cuivre doit être officiellement éteint dans les prochains mois. Autre conséquence pour les abonnés : la perte de nombreuses chaînes. Alors que les offres ADSL de SFR proposaient jusqu’à 160 chaînes (dès la formule Box Starter), le nouveau service via Connect TV n’en comptera que 80.

Cette modification étant considérée comme contractuelle, SFR précise que les abonnés disposent d’un droit de résiliation sans frais, conformément à l’article L224-33 du Code de la Consommation. Ils ont un délai de 4 mois à partir de la réception du mail pour mettre fin à leur contrat s’ils refusent ces nouvelles conditions.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox