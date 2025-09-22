L’arrivée de la voix et des SMS sur 5G+ sur les Pixels de Google se précise, Free Mobile dévoile les modèles concernés

Free Mobile activera la VoNR en 5G+ sur les Google Pixel d’ici la fin de l’année, plusieurs gammes sont concernées.

Free Mobile franchit une nouvelle étape dans le déploiement de la voix sur réseau 5G (VoNR). L’opérateur a confirmé que les derniers smartphones Google Pixel bénéficieront d’ici fin 2025 des appels, SMS et MMS directement en 5G+. Sur X (ex-Twitter), le compte officiel Free 1337 a précisé que la fonctionnalité a déjà fait son apparition dans la bêta Android 16 (QPR2 Beta 2). Elle sera disponible sur plusiuers générations de terminaux Pixel : Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold ainsi que les futurs Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL et 10 Pro Fold.

Le 8 septembre 2025, Free avait déjà indiqué travailler à l’activation de la VoNR sur les Pixel, avec un objectif de mise en service avant la fin de l’année. Cette nouvelle annonce confirme donc le calendrier et l’avancée technique du projet, avec cette fois la liste précise des modèles concernés. Pour rappel, activer la VoNR sur un smartphone nécessite plusieurs éléments :

un terminal compatible matériellement et logiciellement,

un firmware validé par Free via une mise à jour Android,

une carte SIM compatible IMS (c’est déjà le cas pour la majorité des abonnés récents).

La VoNR, qui repose sur la 5G Standalone (SA), promet des améliorations notables par rapport à la VoLTE :

établissement des appels en moins d’une seconde,

qualité audio renforcée grâce au codec EVS (HD et Ultra HD),

latence quasi inexistante,

optimisation de l’autonomie des smartphones.

Free, pionnier en France, a déjà déployé la VoNR sur son réseau 5G SA en 2024. Avec cette extension aux Pixel, l’opérateur confirme sa volonté de démocratiser cette technologie et d’offrir une expérience télécoms plus fluide et performante à ses abonnés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox