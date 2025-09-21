Canal+ va proposer avec Free une nouvelle expérience pub immersive pour les abonnés Freebox sur Oqee Ciné

“La meilleure manière de capter l’attention c’est de donner des frissons”, la régie publicitaire de Canal+ lance Scream+, Oqee Ciné est de la partie.

À l’occasion d’Halloween et de la sortie de la nouvelle série HBO, ” Ça : Bienvenue à Derry”, Canal+ Brand Solutions lance SCREAM+, une opération “frissons” qui s’étend aux plateformes qu’elle monétise dont OQEE Ciné et sa section spéciale Halloween. Les abonnés Freebox vont découvrir un nouveau moment pub immersif juste avant leur film/série, sans surcoût côté utilisateur.

Concrètement, qu’est-ce qui change ?

Quand vous lancez un programme sur OQEE Ciné, l’interface peut se mettre en scène quelques secondes : la page d’accueil s’anime, les vignettes “bougent” et révèlent le produit de la marque, puis le spot démarre. Canal+ Brand Solutions appelle ce format “Home Reveal” (activable sur Stream+, le hub qui agrège myCANAL, Max et OQEE Ciné). L’idée : adopter les codes des plateformes pour créer un pic d’attention avant la pub, de manière plus fluide qu’une coupure classique.

