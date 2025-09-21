Les nouveautés de la semaine chez Free : lancement d’une vraie innovation gratuite pour les abonnés Free Mobile, évolution majeure de Canal+ pour la Freebox Ultra etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine dernière ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous les retrouverez.

Nouveautés Free

Free lance Canal+ La Chaîne en Live dans Oqee sur iOS, Android mobile Google TV et Fire TV pour les abonnés Freebox Ultra. Et bientôt sur la version web et Smart TV.

Free met les choses au clair sur le lancement de Canal+ en mobilité sur Oqee, les autres chaînes thématiques ne sont pas accessibles en mobilité malgré leur apparition. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : 2 nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement cette semaine. Plus d’infos…

Avec la mise à jour 2.30 d’Oqee by Free sur iOS, les abonnés peuvent désormais recevoir des notifications pour être alertés des nouveautés de contenus et des infos service. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile frappe fort et lance un VPN gratuit dans les forfaits de ses abonnés, une 1ère mondiale. Plus d’infos…

Free Mobile : comment activer simplement le nouveau VPN inclus dans votre forfait Free ou Série Free. Plus d’infos…

Mise à jour de l’application Free sur iOS et Android, l’activation facile de la nouvelle option gratuite mVPN est là. Plus d’infos…

Les iPhone 17 , Pro, Pro Max et Air sont désormais disponible directement chez Free Mobile. Plus d’infos…

Disponible dès maintenant dans la boutique en ligne de Free Mobile, le TCL 5041 s’affiche au tarif mini de 36 €. Un modèle simple et accessible qui mise avant tout sur l’essentiel. Plus d’infos…

Les annonces de la semaine

Free sollicite en ce moment des abonnés directement dans l’app Freebox Connect pour un sondage consacré majoritairement à l’audio des players (TV Free 4K, Devialet, Révolution). Au menu : des pistes très concrètes comme la recopie d’écran, une entrée Bluetooth, ainsi que AirPlay, Google Cast et Spotify Connect. Plus d’infos…

Oqee Ciné commence à proposer des avant-premières gratuitement aux abonnés Free. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox