Mise à jour de l’application Free sur iOS et Android, l’activation facile de la nouvelle option gratuite mVPN est là

Après avoir surpris le 16 septembre en lançant le 1er VPN intégré à un réseau mobile inclus pour ses abonnés Série Free et forfait 350 Go, Free facilite l’activation de ce nouveau service.

Une innovation très largement remarquée et appréciée. Si certains perçoivent en mVPN de Free un moyen idéal de contourner les blocages DNS en France, et même d’accéder à nouveau à Pornhub en quelques clics, en atteste le fondateur de Free lui-même sur X, reste que cette nouveauté sous forme d’option gratuite à activer sur l’espace abonné Free Mobile, permet par ailleurs une confidentialité garantie lors de la navigation, ainsi qu’une protection renforcée contre les contenus frauduleux et malveillants, “par exemple, si un abonné clique sur un lien dangereux reçu par email ou SMS, l’accès au site est automatiquement bloqué”, indique Free. Quant aux serveurs, ils sont localisés en Europe. La sortie du mVPN est aujourd’hui acheminée via l’Italie ou les Pays-Bas, un plus large choix sera bientôt disponible.

SI Free a annoncé hier lors du lancement que mVPN s’active en un clic depuis l’Espace Abonné ou l’application Free “pour une durée de 12h, au terme de laquelle l’abonné retrouve automatiquement un accès Internet local sans avoir rien à faire”, ce n’était pas le cas tout de suite sur l’app mobile. L’opérateur a dans un premier temps déployé une nouvelle mise à jour Android avant de faire de même la nuit dernière sur iOS (version 2.9). La marche à suivre est très simple, il suffit de se rendre dans la rubrique “Mon Compte”, puis ‘Mes Options” et enfin de cliquer sur Free mVPN et d’activer le service. Il est précisé que les MMS sont indisponibles avec ce service et q’aucun dispositif de sécurité ne procure une protection absolue contre les risques numériques.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox