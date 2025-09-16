Free Mobile fait un beau geste qui paraît “normal”, Orange innove, mais est-ce que ça suffira ? Vos meilleures réactions a l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Orange lance une initiative intéressante, mais cela suffira-t-il à séduire ?

our la première fois en France, un opérateur propose de découvrir son réseau mobile sans changer d’abonnement ni de carte SIM. Orange a annoncé ce 15 septembre le lancement d’une opération inédite, valable jusqu’au 15 octobre 2025, permettant de tester gratuitement la qualité de son réseau mobile. Une opération séduction, clairement, mais cela suffira-t-il ?

Les augmentations de prix des services de streaming rendent fous

Disney+ relève ses tarifs en France pour les nouveaux abonnés : un euro de plus sur les offres Standard avec pub et Standard, et 2 euros sur l’offre Premium. La promotion de rentrée masque partiellement cette hausse mais du côté de Free, les tarifs affichés n’ont pas encore bougé. Mais il faut dire qu’une nouvelle augmentation a de quoi faire grincer des dents…

L’eSIM devrait-elle être gratuite de base ?

A l’occasion du lancement en précommande ce vendredi des nouveaux iPhone 17 et de l’iPhone Air 100% eSIM, Free Mobile annonçait la semaine dernière offrir jusqu’à la fin du mois l’eSIM à ses abonnés iPhone existants qui choisissent un nouvel iPhone chez Free et sur tous les modèles d’iPhone commercialisés par Free, ainsi qu’aux nouveaux abonnés qui choisissent un nouvel iPhone chez Free, parmi tous ceux vendus par l’opérateur. Une très bonne nouvelle, mais qui laisse toujours certains perplexes : pourquoi payer pour une carte dématérialisée, à l’origine ?

Les enregistrements récurrents sur Oqee, il faut être prudent

Une page web permet d’outrepasser une limite assez gênante sur Oqee : le fait de ne pas pouvoir programmer d’enregistrements récurrents. Un outil extrêmement pratique qu’on vous présente dans cet article, mais attention, il faut se souvenir que l’enregistrement sur Oqee n’est pas infini !

La vigilance est de mise !

Alors que le scénario d’une possible vente de SFR agite le secteur des télécoms, la présidente de l’Arcep, Laure de La Raudière, rappelle que le régulateur sera particulièrement vigilant sur les enjeux de concurrence, de prix et d’investissements dans le secteur des télécoms. Et les consommateurs aussi !

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox