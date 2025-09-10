Abonnés Freebox : les enregistrements récurrents toujours impossibles sur Oqee, un super outil de la communauté Free pallie ce manque

Une page web permet d’outrepasser une limite assez gênante sur Oqee : le fait de ne pas pouvoir programmer d’enregistrements récurrents.

Oqee by Free est l’interface TV officielle de Free, qui permet aux abonnés Freebox de regarder leurs programmes préférés sur de nombreux supports. Cependant, elle est encore dépourvue de certaines fonctionnalités, notamment celle des enregistrements récurrents. A l’heure actuelle, si vous voulez enregistrer un programme qui a lieu toutes les semaines, ou tous les jours, vous ne pouvez le programmer que coup à coup.

Une situation reconnue par Free, sur son site d’assistance : “La programmation d’enregistrements avec récurrence n’est pas disponible sur OQEE by Free. Nous ne manquerons pas de mettre ce fil à jour si une évolution est mise en place“. Heureusement, un outil existe pour répondre à ce besoin. Il s’agit d’une page web, développée par un certain Aymeric, qui a déjà développé un assistant cloud pour Freebox, ou encore une extension pour navigateur afin de télécharger des fichiers via la Freebox. Elle est disponible à l’adresse suivante : https://eeqo.kodono.info/. A noter cependant, il n’est utilisable que depuis le réseau de votre Freebox directement. Il vous faudra donc vous trouver à domicile pour la programmation de vos enregistrements.

Comment ça marche ?

Une fois arrivé sur la page, vous êtes automatiquement connecté à votre profil principal Oqee. Selon nos propres observations, il n’est pas possible pour l’instant de changer de profils. Les enregistrements se trouveront donc sur le profil indiqué sur l’écran. Vous devez ensuite sélectionner la chaîne qui vous intéresse , que vous pouvez rechercher.

Il vous faut ensuite choisir la date de première occurrence, et choisir le programme qui vous intéresse dans les plages horaires proposées. Sélectionnez ensuite ce dernier, puis, enregistrement récurrent… Et il vous sera alors proposé de choisir entre enregistrer uniquement le programme ou le créneau horaire qui vous intéresse.

Vous pourrez ensuite sélectionner les occurrences supplémentaires qui vous intéressent, soit aussi loin que vous pouvez pour être tranquilles. Une fois que vous aurez cliqué sur programmer, un message vous préviendra du fait que le service ne s’arrêtera pas si vous approchez votre quota d’heure d’enregistrements et donc qu’il ne sera en aucun cas responsable en cas de dépassement. Il est donc de votre responsabilité de supprimer régulièrement les enregistrements pour éviter de devoir payer pour des heures supplémentaires.

Ensuite, vous pourrez vérifier dans la liste d’enregistrement de votre profil, mais ces derniers seront tous programmés. Un outil très ismple à prendre en main, intuitif et la cerise sur le gâteau : vous pouvez même accéder à la liste de vos enregistrements depuis le menu du site web et les supprimer depuis cette même page. Et pour les enregistrements déjà réalisés, cliquer dessus vous enverra simplement sur la version navigateur de Oqee.

Merci à Free Mike pour le partage dans nos commentaires

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox