Vente de SFR : Free et Bouygues Telecom s’embrouillent, Patrick Drahi joue la carte de la médiation avec un déjeuner

Les tractations autour d’un possible démantèlement de SFR se tendent révèle BFMTV : Free et Bouygues Telecom peinent à s’accorder sur le partage des actifs, tandis que Patrick Drahi tente d’arrondir les angles. Free nuance toutefois le caractère avancées et houleux des discussions.

Les négociations ont repris mercredi 3 septembre, dans un climat “très tendu”, avec un jalon à mi-octobre pour avancer, selon BFM Business. En jeu : la répartition des activités de SFR, avec au cœur du bras de fer les 5 millions de clients RED, que Free souhaite récupérer sans la marque (valorisée 4 milliards d’euros par SFR), ce qui confirme les informations du Figaro, et que Bouygues veut en partie capter aussi. La rivalité historique entre Xavier Niel et Martin Bouygues ravive les tensions, malgré un dialogue qui s’était récemment réchauffé entre dirigeants.

Autre nœud : le réseau mobile “Crozon” mutualisé entre Bouygues et SFR. Bouygues se dit prêt à racheter la moitié mais chiffre un surcoût d’exploitation de 300 millions d’euros€ par an (soit 1,5 milliards d’euros entre 2027 et 2032) et aurait réclamé à Free une compensation d’environ 2 milliards d’euros pour boucler l’équation, un montant qu’il aurait été prêt à revoir.

Patrick Drahi en médiateur

Le propriétaire de SFR a multiplié les tête-à-tête fin août (déjeuner avec Martin Bouygues, rencontres avec Xavier Niel et Christel Heydemann d’Orange) pour pousser à des offres, alors que la dette de SFR doit être ramenée de 24 à 15 Md€ d’ici fin septembre.

Free tempère les rumeurs de big-bang. Contrairement à l’idée de pourparlers avancés “depuis plusieurs mois”, Thomas Reynaud (Iliad) affirme que “les discussions sont à un stade très préliminaire”, essentiellement industrielles (continuité de service, partage d’infrastructures), et qu’il est beaucoup trop tôt pour affirmer qu’on passera de 4 à 3 opérateurs.” Ces déclarations ont été faites sur BFM Business début septembre.

De son côté, Orange discute aussi, notamment sur un éventuel partage d’abonnés SFR et des fréquences. Une nouvelle réunion était d’ailleurs prévue ce mercredi 10 septembre, signe que les protagonistes tentent encore d’avancer.

