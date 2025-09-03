Pour Free, la priorité n’est pas un rachat de SFR, mais “la prochaine génération de Freebox”

Thomas Reynaud, directeur général du groupe, recentre le débat. Il affirme ainsi que la véritable priorité de Free restait l’innovation, et notamment le développement de la prochaine génération de Freebox.

Alors que l’existence de discussions concernant un retour à trois opérateurs a été confirmée, Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad, a tenu à relativiser l’importance de ces dernières. Invité sur BFM Business, il a insisté sur le fait que la consolidation du marché n’était pas l’enjeu principal pour son groupe.

Concernant SFR, Thomas Reynaud a reconnu l’existence de contacts, déclenchés par les difficultés financières de la maison mère Altice, placée cet été sous la protection du tribunal de commerce pour restructurer sa dette. Mais il a tenu à tempérer les spéculations : « Les discussions sont à un stade très préliminaire, et je tiens à insister sur ce point. » Selon lui, les échanges portent avant tout sur des aspects industriels, comme la continuité de service ou le partage d’infrastructures, et non sur une reprise immédiate. « Il est beaucoup trop tôt pour affirmer qu’on passera de 4 à 3 opérateurs », a-t-il martelé, tout en reconnaissant qu’Iliad « n’hésiterait pas à regarder le sujet » si une consolidation permettait d’élargir son modèle auprès d’un plus grand nombre d’abonnés.

L’innovation avant tout : la prochaine Freebox

Le directeur général d’Iliad a surtout insisté sur la véritable priorité du groupe : l’innovation technologique. La Freebox, lancée il y a plus de 20 ans, reste au cœur de cette stratégie. « Ce qui nous importe, chez Free, c’est avant tout la prochaine génération de Freebox, ce que l’on va faire sur le data center, comment on va pouvoir sortir de cette dépendance vis-à-vis des géants de la tech européenne et chinoise. »

Pour Iliad, la future Freebox doit rester un produit différenciant, symbole d’innovation et de rupture sur le marché.D’autres questions restent au coeur des préoccupations d’Iliad, notamment des investissements massifs dans les data centers et dans l’intelligence artificielle, afin de renforcer l’autonomie technologique du groupe.

