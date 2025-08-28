Retour à trois opérateurs : Free confirme avoir eu des discussions sur le sujet récemment

Face aux diverses informations révélées autour de la possible vente de SFR et d’une consolidation du marché, Free explique avoir bel et bien échangé avec des acteurs des télécoms ces derniers mois.

Depuis quelques mois maintenant, une question brûle sur les lèvres de tous les spécialistes des télécoms : SFR sera-t-il vendu, entraînant un retour à trois opérateurs sur le territoire hexagonal ? Si pour l’heure, SFR et sa maison-mère Altice continuent d’affirmer qu’ils se concentrent sur la restructuration de la dette du groupe, plusieurs informations ont indiqué que Bouygues Telecom et Free seraient intéressés un potentiel rachat, dans le cadre de cette consolidation.

Lors de la présentation des résultats trimestriels d’Iliad, le directeur général de la maison-mère de Free a été interrogé sur le sujet. S’il n’a en aucun cas confirmé ou infirmé une potentielle volonté de SFR de vendre, il a cependant indiqué que Free a eu “des discussions très préliminaires, au mois de juin et pas d’autres commentaires“, au sujet d’une potentielle consolidation. Tout en ajoutant qu’il ne s’agissait pas d’un point central dans la stratégie de l’opérateur. Fidèle à sa ligne “très pragmatique“, déjà affichée auparavant lorsque le sujet était abordé, le directeur général d’Iliad explique ainsi que “ce qu’on veut c’est faire grandir le modèle Free, si la consolidation le permet, on le fera“.

