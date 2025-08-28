Free Mobile annonce activer la 5G+ par défaut pour tous ses abonnés, avec 150 modèles compatibles

La 5G+ désormais activée par défaut pour les abonnés éligibles, l’opérateur annonce 150 modèles éligibles.

À l’occasion de la présentation des résultats semestriels d’Iliad, ce jeudi 28 août, Nicolas Thomas, directeur général de Free, annonce que la 5G SA, désormais renommée 5G+, est depuis le mois d’août activée par défaut pour tous les abonnés disposant d’un téléphone compatible. Cette évolution intervient près d’un an après le lancement de cette technologie en option.

La 5G SA, ou stand-alone, repose sur un cœur de réseau 5G dédié, contrairement à la 5G NSA qui s’appuie encore sur l’infrastructure 4G. Elle doit permettre de réduire la latence, d’augmenter les débits et de désengorger les réseaux en zones denses.

À ce jour, 150 modèles de smartphones sont compatibles, affirme l’opérateur incluant depuis peu les iPhone. Free Mobile met par ailleurs à disposition une page dédiée indiquant les compatibilités de chaques modèles avec les diverses technologies qu’il propose, y compris la 5G+. Les utilisateurs n’ont aucune démarche à effectuer : les appareils éligibles basculent automatiquement en 5G SA lorsque l’antenne locale le permet, tandis que les autres restent en 5G NSA. Avec cette généralisation, Free Mobile affirme ainsi devenir le premier opérateur français à activer par défaut la 5G SA pour l’ensemble de ses clients équipés de téléphones compatibles. Nicolas Thomas en a également profité pour affirmer que “Free propose les meilleures technologies voix à ses abonnés“, avec la VONR (voix sur 5G), VoLTE (voix sur 4G) et VoWiFi, “qui ne sont pas toutes proposées par les opérateurs à date“.

