Free annonce une bonne nouvelle aux abonnés Freebox Delta

HBO Max est offert aux abonnés Freebox Delta durant mois.

Free envoie actuellement un mail aux abonnés Freebox Delta pour leur annoncer un joli cadeau puisque le service HBO Max, y compris l’option sport, est offert durant mois.

Pour profiter dès maintenant de l’offre HBO Max Basic avec pub + Option Sport, avec 1 mois inclus, puis 10,99€/mois, il faut se rendre sur la chaine 136 depuis votre Player TV Freebox ou sur votre Espace Abonné, rubrique Télévision > HBO Max. L’offre est sans engagement, vous pouvez donc profiter de ce mois gratuit et résilier à la fin de celui-ci. Toutefois, pour en bénéficier, il faudra activer cette offre avant le 28 octobre

​Le mail envoyé par Free :

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox