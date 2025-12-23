Pile à temps, Free Mobile a frappé fort, Bouygues a mauvaise presse… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

L’eSIM sur montre connectées gratuit, c’est un beau coup !

L’eSIM Apple Watch incluse sans frais dans les forfaits Free, c’est fait ! Désormais, tous les abonnés au Forfait Free 5G et à la Série Free, qu’ils soient clients actuels ou nouveaux abonnés, bénéficient automatiquement de l’option eSIM Watch. Aucun coût d’activation, aucun supplément mensuel et aucun engagement ne sont appliqués. Cette option permet d’utiliser une Apple Watch cellulaire de façon autonome : appels, SMS, données mobiles et services connectés restent accessibles même sans iPhone à proximité, directement via le réseau mobile de Free. Un coup assez bien maîtrisé, notamment du point de vue de sa gratuité en tout point et salué, même si beaucoup s’impatientent de voir l’eSIM débarquer sur d’autres montres. D’autant que l’opérateur l’avait prévu pour la fin de l’année, il a même tenu sa promesse ! Pile à l’heure.

Clap de fin de deux box, et ça relance un éternel débat…

Free a enclenché le compte à rebours il y a de nombreux mois : les Freebox Crystal (V5) et Freebox One ne devraient plus fonctionner après le 31 décembre 2025. Les abonnés concernés ont vu des propositions de migration apparaître dans leur Espace Abonné, avec frais de migration offerts et, selon les cas, des tarifs promotionnels la première année. Évidemment, difficile d’évoquer la One sans penser à sa grande soeur, lancée en même temps : la Freebox Delta. Décidémment, même après l’arrêt de sa commercialisation, la box lancée en 2018 continue de fait parler d’elle…

Bouygues a mauvaise réputation

Bouygues Telecom prépare-t-il une annonce majeure ? L’opérateur a adressé une invitation presse pour le 20 janvier prochain, laissant planer le mystère sur le contenu de cette conférence. Une initiative qui, par le passé, a souvent précédé des annonces d’envergure… Mais malgré tout, beaucoup se méfient encore de Bouygues, pour plusieurs raisons.

Difficile de juger le préjudice d’une fuite de données

Free fait face à une possible sanction financière majeure après la révélation l’année dernière d’un vol massif de données personnelles. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a ouvert une procédure visant l’opérateur, à l’issue de laquelle une amende pourrait être prononcée. Un peu plus d’un an après le piratage massif ayant exposé les données personnelles de 19,2 millions de ses abonnés, la CNIL envisage en effet d’infliger à l’opérateur une amende pouvant atteindre 48 millions d’euros pour des manquements dans la sécurisation des données clients. Et certains aimeraient se voir dédommager du préjudice subi, mais en même temps… Ce n’est pas si simple d’établir un quelconque montant…

Joli coup pour Free !

Free continue d’étoffer son écosystème TV gratuit et ses offres Freebox. Ce 17 décembre 2025, l’opérateur a annoncé la semaine dernière l’intégration de 5 nouvelles chaînes gratuites au sein de Free TV en partenariat avec la plateforme Rakuten, que ce soit sur la version gratuite pour tous ou via Free TV+ pour les abonnés Freebox et Free Mobile. Cette intégration est également disponible sur le player de certaines Freebox, Pop, Ultra, Révolution et Devialet notamment (sauf Crystal). L’opérateur continue ainsi d’intégrer des chaînes Fast, avec plusieurs avantages non négligeables pour les abonnés !

