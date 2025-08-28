SFR : les pertes d’abonnés se poursuivent au deuxième trimestre

Les résultats publiés ce jeudi confirment que SFR continue de perdre des abonnés sur le fixe et le mobile. Malgré un léger répit au premier trimestre 2025, l’opérateur au carré rouge n’a pas inversé la tendance.

Altice France a publié ce soir les résultats du deuxième trimestre pour sa filiale SFR. L’occasion de faire le point sur la trajectoire de l’opérateur et sur l’évolution de sa base de clients, qui continue de s’éroder.

Selon les chiffres communiqués, SFR compte 19,3 millions de clients mobiles et 6,1 millions de clients fixes au deuxième trimestre 2025, contre 19,6 millions et 6,2 millions un an plus tôt. Cette érosion correspond à une perte d’environ 300 000 abonnés sur le mobile et 100 000 abonnés dans le fixe en douze mois.

Un recul continu depuis 2023

En 2024, SFR a perdu 430 000 clients au deuxième trimestre, dont 343 000 sur le mobile et 87 000 sur le fixe, ramenant sa base mobile à 19,9 millions et celle du fixe à 6,3 millions. La descente avait débuté dès 2023 : en deux ans l’opérateur a vu près de deux millions d’abonnés quitter ses rangs. Un trimestre plus tard, au troisième trimestre 2024, il enregistrait encore 109 000 départs sur le mobile, tandis que ses rivaux Orange, Free et Bouygues gagnaient des clients.

Un léger sursaut au premier trimestre 2025

Au début de 2025, SFR a tenté de rassurer le marché en mettant en avant des signes positifs. Au premier trimestre, il a regagné environ 17 000 clients sur les forfaits mobiles (hors prépayés) et n’a perdu qu’environ 3 000 abonnés dans le fixe. Ces chiffres restent toutefois modestes au regard des pertes des mois précédents et ne suffisent pas à enrayer lérosion de sa base d’abonnés.

Un deuxième trimestre encore en recul

Les résultats dévoilés ce jeudi montrent que l’opérateur n’a pas encore repris la main puisqu’il a perdu 17000 abonnés sur le fixe et 17000 sur le mobile. La concurrence reste vive, et malgré des offres promotionnelles et la généralisation de la 5G, les recrutements restent insuffisants pour compenser les départs. Le groupe Altice, endetté à hauteur de plusieurs dizaines de milliards d’euros, cherche à se désendetter et envisage de céder tout ou partie de sa filiale SFR. Plusieurs acteurs, dont Bouygues Telecom, Free et Orange, voire des opérateurs étrangers, seraient intéressés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox