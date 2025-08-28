Free envoie également un mail à certains autres abonnés Freebox pour leur offrir HBO Max

HBO Max est offert durant 1 mois sur plusieurs modèles de Freebox.

Nous vous informions cet après midi que Free avait envoyé un mail aux abonnés Freebox Delta pour leur annoncer un joli cadeau puisque le service HBO Max, y compris l’option sport, est offert durant mois. Et bien ce ne n’est pas la seule Freebox a bénéficier de cette offre puisque Free a envoyé un mail quasi identique à des abonnés Freebox Ultra et Freebox Révolution Light. D’autres sont également peut être concernés, n’hésitez pas à indiquer dans les commentaires si vous avez reçu ce mail.

Les conditions restent les mêmes. Pour profiter dès maintenant de l’offre HBO Max Basic avec pub + Option Sport, avec 1 mois inclus, puis 10,99€/mois, il faut se rendre sur la chaine 136 depuis votre Player TV Freebox ou sur votre Espace Abonné, rubrique Télévision > HBO Max. L’offre est sans engagement, vous pouvez donc profiter de ce mois gratuit et résilier à la fin de celui-ci. Toutefois, pour en bénéficier, il faudra activer cette offre avant le 28 octobre

​Le mail envoyé par Free aux abonnés Freebox Révolution Light :

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox